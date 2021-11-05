Їсти чи не їсти? Дієтолог чесно розповіла, чи варто відмовлятися від молочки і чому
Молочні продукти останнім часом викликають все більше дискусій і, схоже, мають суперечливі рекомендації.
Дієтолог Ольга Безугла запропонувала в Instagram розібратися, чи варто виключати молочку з меню або бояться її не слід.
В першу чергу варто нагадати, що молочні продукти містять досить багато поживних речовин: фосфор, магній, вітамін D, білок і особливо кальцій, який допомагає зміцнити кістки і необхідний для інших функцій, таких як скорочення м'язів і передачі нервових імпульсів.
В цілому, більшість досліджень про вплив молочних продуктів показують, що молоко корисно для здоров'я кісток і серцево-судинної системи!
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Більш того, після епохи "знежирених" дієтологічних інтервенцій все ж було доведено, що більше користі ми отримаємо від жирних молочних продуктів, ніж від знежирених.
Згідно з цілою низкою наукових публікацій було доведено, що для здорової людини вживання в їжу молочних продуктів з насиченими жирами не є настільки шкідливим, як передбачалося.
Однак з вживанням молочних продуктів пов'язано і ряд інших інтервенцій, зокрема впливу лактози і казеїну (особливо на людей чутливих до даних нутрієнтів).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Але в залежності від виду молочних продуктів цих нутрієнтів може бути більше або менше:
- чим вище вміст жиру в молочному продукті, тим менше в ньому лактози. В цьому відношенні найбільш переносимими продуктами є вершкове масло, масло ГХІ і витримані сири.
- згущене молоко і морозиво часто не викликають непереносимості - це пов'язано більше з особливостями розщеплення, так як молочні продукти містять велику кількість цукру не вимагають синтезу лактози (там більше зв'язок через альфа-глюкозидазу).
Дійсно, у деяких людей при зміні раціону і зменшенні або виключенні молочних продуктів ми бачимо помітні поліпшення. Але це стосується людей, у яких є для цього медичні показання!
Якщо таких показань немає, то все ж присутність молочних продуктів в раціоні є важливим елементом доставки багатьох мікро-, макронутрієнтів і частиною збалансованого раціону.
Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік навчила, як обмежити споживання солодощів.