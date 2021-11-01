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Сладкий плен: диетолог научила эффективно бороться с зависимостью от сахара

Новина українською →
Понедельник 01 ноября 2021 14:52
Сладкий плен: диетолог научила эффективно бороться с зависимостью от сахара Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Тяга к сладкому – извечная проблема худеющих сладкоежек. Стоит ли оправдовать желание съесть сахарную запрещенку зависимостью и желанием поднять себе настроение?

Диетолог Татьяна Дик на странице в Instagram рассказала, действительно ли сахар вызывает привыкание и как побороть тягу к сладкому.

Сахар, как наркотик, так ли это? Вызывает ли он зависимость? Многие слышали, что да, но на самом деле нет.

Наркотики вызывают всплеск дофамина и эндорфина. В последствие вырабатываться они могут только после их принятия.

Сладкий плен: диетолог научила эффективно бороться с зависимостью от сахара
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

С сахаром не так. И сладкое не подавляет выработку этих гормонов. Поэтому зависимости от него нет. По большому счету - это всего лишь привычка. Самая распространенная - это съесть десертик после основного приема пищи.

Помните, как мама в детстве говорила: съешь обед, а потом будешь сладкое есть, чтобы аппетит не перебить. Вот у большинства людей привычка из детства.

Второй момент - когда человек пренебрегает более качественными углеводами (крупы, макароны, картофель, хлеб) и отдает предпочтение десертам. В таком случае организм требует углеводы для его дееспособности, и вы ему их даете, только вместо полноценного обеда, вы кормите его сладостями, которые высоки в калорийности и минимальны по объему.

Сладкий плен: диетолог научила эффективно бороться с зависимостью от сахара
⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Третий момент - это вознаграждение себя за что-то. Получил премию - надо отметить тортиком. Сюда же и неумение совладать ситуациями и заедание негативных эмоций.

Вы должны понимать, что есть сладкое - это норма. Так же, как и не любить его вовсе (дело вкусовых предпочтений). Важна адекватность в количестве и приоритетность в пище.

Что делать, если все же вы переедаете или чувствуете проблему в зависимости с едой?

Сладкий плен: диетолог научила эффективно бороться с зависимостью от сахара

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В идеале - обратиться к диетологу, чтобы установить взаимосвязь с едой, найти ошибки в вашем рационе и устранить их.

После коррекции меню люди сами по себе отказываются от сладкого, из-за баланса в рационе. Просто не хочется. Но оно не есть чем-то запретным! И это важно понимать.

Напомним, что ранее диетолог Ольга Безуглая перечислила продукты, способные красть энергию и провоцировать переедание.

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