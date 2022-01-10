От этих продуктов вы начнете худеть: диетолог дала простой список

После новогодних праздников так и хочется вернуть упрямый вес "на место", так что многие тут же садятся на диету. Но никакие ограничения в питании не нужны, если добавить в меню правильную еду.

Диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram дала список продуктов, употребляя которые, легко похудеть!

Итак, мой список продуктов для контроля веса, хорошего пищеварения, очищения и похудения (ох уж эти новогодние килограммы):

Ананас. Расщепляет ненужные запасы жиров в теле и облегчает переваривание белков, избавляет от лишней жидкости.

Расщепляет ненужные запасы жиров в теле и облегчает переваривание белков, избавляет от лишней жидкости. Листовая зелень. Избавит от отечности, припухлости и зависимости от сладкого.

Избавит от отечности, припухлости и зависимости от сладкого. Вода с лимоном. Если кислотность позволяет, это лучшее средство, чтобы очистить организм, запустить пищеварение, привести в тонус кишечник, очистить печень.

Если кислотность позволяет, это лучшее средство, чтобы очистить организм, запустить пищеварение, привести в тонус кишечник, очистить печень. Имбирь. Помогает повысить огонь пищеварения. Напитки с имбирем через час после плотной еды помогают збавить от тяжести, улучшают пищеварение.

Помогает повысить огонь пищеварения. Напитки с имбирем через час после плотной еды помогают збавить от тяжести, улучшают пищеварение. Инжир. Помогает вывести токсины из кишечника и очистить печень.

Зелень (фото: pexels.com)

Почему просто не выбрать БАД или ферменты или другую чушь для похудения? Да потому что биохимия тела более сложная!

Органика всегда лучше для организма. Например, кальций из добавок и камушков усваивается в 10 000 раз хуже, чем кальций из растений! Задумайтесь!

Вода с лимоном (фото: pexels.com)

Да, если вы на Северном полюсе и ни травы, ни овощей, ни фруктов нет, тогда выход один – прием пилюль! Но если вам доступны супермаркеты, то для поддержки организма всегда можно выбрать натуральные и природные продукты.