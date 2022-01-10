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От этих продуктов вы начнете худеть: диетолог дала простой список

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Понедельник 10 января 2022 18:01
От этих продуктов вы начнете худеть: диетолог дала простой список Диетолог Анна Гоголева (фото: instagram.com/dietolog_gogoleva)
Автор: Татьяна Турчаникова

После новогодних праздников так и хочется вернуть упрямый вес "на место", так что многие тут же садятся на диету. Но никакие ограничения в питании не нужны, если добавить в меню правильную еду.

Диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании в Instagram дала список продуктов, употребляя которые, легко похудеть!

Итак, мой список продуктов для контроля веса, хорошего пищеварения, очищения и похудения (ох уж эти новогодние килограммы):

  • Ананас. Расщепляет ненужные запасы жиров в теле и облегчает переваривание белков, избавляет от лишней жидкости.
  • Листовая зелень. Избавит от отечности, припухлости и зависимости от сладкого.
  • Вода с лимоном. Если кислотность позволяет, это лучшее средство, чтобы очистить организм, запустить пищеварение, привести в тонус кишечник, очистить печень.
  • Имбирь. Помогает повысить огонь пищеварения. Напитки с имбирем через час после плотной еды помогают збавить от тяжести, улучшают пищеварение.
  • Инжир. Помогает вывести токсины из кишечника и очистить печень.

От этих продуктов вы начнете худеть: диетолог дала простой списокЗелень (фото: pexels.com)

Почему просто не выбрать БАД или ферменты или другую чушь для похудения? Да потому что биохимия тела более сложная!

Органика всегда лучше для организма. Например, кальций из добавок и камушков усваивается в 10 000 раз хуже, чем кальций из растений! Задумайтесь!

От этих продуктов вы начнете худеть: диетолог дала простой списокВода с лимоном (фото: pexels.com)

Да, если вы на Северном полюсе и ни травы, ни овощей, ни фруктов нет, тогда выход один – прием пилюль! Но если вам доступны супермаркеты, то для поддержки организма всегда можно выбрать натуральные и природные продукты.

Раньше нутрициолог рассказала, как быстро справиться с болью в горле, простой способ.

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