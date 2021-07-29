Это точно сработает: нутрициолог назвала топ-5 способов наладить пищеварение

Как наладить пищеварение, чтобы оно работало, как швейцарские часы? Как избавиться от вздутия и от запоров у взрослых и детей?
Нутрициолог Вероника Хуснутдинова написала в своем Instagram, что, в большинстве случаев, данная проблема решаема. И, если это "просто запор" и других симптомов, которые могли бы насторожить, нет, то есть рекомендации, которые точно помогут.
Как наладить пищеварение: советы, которые действительно работают
Вода: 30 мл чистой воды на 1 кг веса ежедневно.
Клетчатка: в каждый прием пищи добавляем овощи. Каждый. Прием. Пищи. И овощей должно быть больше, чем всего остального. Добавьте зелень.
Поддерживаем желчеотток. Перед каждым приемом пищи пьем: артишок, репешок, одуванчик. Меняем травы каждые 2-4 недели. Травы выбираем только чистые! Это важно! Большинство трав загрязнены тяжелыми металлами и плесенью. Добавьте лецитин и тыквенное масло.
Движение и массаж живота. Не менее часа физической активности в день (можно усложнить и включить ходьбу гусиным шагом, ползание на четвереньках и по-пластунски детям и взрослым).
Массаж живота - круговыми движениями по часовой стрелке.
Можно добавить эфирные масла фенхеля, аниса. Важно - это должны быть 100% эфирные масла, не аптечные.