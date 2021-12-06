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Это так не работает: нутрициолог развенчала популярные мифы о быстром похудении

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Понедельник 06 декабря 2021 15:33
Это так не работает: нутрициолог развенчала популярные мифы о быстром похудении Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Новый год на носу, а значит что? Нужно похудеть! Срочно! И тут нам в голову приходят они - идеи о волшебных способах скоростного жиросжигания.

Нутрициолог Надежда Пахирко в своем Instagram сделала обзор самых глупых жиросжигающих идей для быстрого похудения, которые не работают.

Жиросжигающие продукты

Знаете совет о том, что ананас защитит от лишних кг после застолья? Девочки, продуктов, которые сжигают калории и растапливают жир, НЕТ. Ананас, к примеру, помогает расщеплять белки. Но от жира ни один продукт не избавит.

Это так не работает: нутрициолог развенчала популярные мифы о быстром похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Чистка кишечника

Тут предлагаются клизмы, слабительные отвары, голодание. Такими "чудо-способами" можно заработать нарушение обмена веществ и дисбактериоз.

Клизмы и слабительные вымоют из кишечника витамины, минералы, полезные бактерии. А вот жир никогда НЕ выведут.

Таблетки для похудения

Это самый сомнительный способ. Производители обещают сжигание жира и снижение аппетита.

Организм не теряет жир из-за таблеток, просто вы меньше едите, потому и худеете. Также выходит очень много воды, что может быть опасно. Таблетки обманывают мозг, а вы обманываете себя и вредите своему здоровью, принимая их.

Это так не работает: нутрициолог развенчала популярные мифы о быстром похудении

Иллюстративное фото (pexels.com)

Ограничение жиров

На самом деле жиры нам жизненно необходимы. Это строительный материал для клеток и проводник для некоторых витаминов.

Продукты с "правильным" жиром наоборот ускоряют метаболизм и помогают сбросить лишнее.

Ранее нутрициолог рассказала, какие продукты способствуют сну, а какие его крадут.

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