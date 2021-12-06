Это так не работает: нутрициолог развенчала популярные мифы о быстром похудении

Новый год на носу, а значит что? Нужно похудеть! Срочно! И тут нам в голову приходят они - идеи о волшебных способах скоростного жиросжигания.
Нутрициолог Надежда Пахирко в своем Instagram сделала обзор самых глупых жиросжигающих идей для быстрого похудения, которые не работают.
Жиросжигающие продукты
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Знаете совет о том, что ананас защитит от лишних кг после застолья? Девочки, продуктов, которые сжигают калории и растапливают жир, НЕТ. Ананас, к примеру, помогает расщеплять белки. Но от жира ни один продукт не избавит.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Чистка кишечника
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Тут предлагаются клизмы, слабительные отвары, голодание. Такими "чудо-способами" можно заработать нарушение обмена веществ и дисбактериоз.
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Клизмы и слабительные вымоют из кишечника витамины, минералы, полезные бактерии. А вот жир никогда НЕ выведут.
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Таблетки для похудения
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Это самый сомнительный способ. Производители обещают сжигание жира и снижение аппетита.
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Организм не теряет жир из-за таблеток, просто вы меньше едите, потому и худеете. Также выходит очень много воды, что может быть опасно. Таблетки обманывают мозг, а вы обманываете себя и вредите своему здоровью, принимая их.
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Иллюстративное фото (pexels.com)
Ограничение жиров
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На самом деле жиры нам жизненно необходимы. Это строительный материал для клеток и проводник для некоторых витаминов.
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Продукты с "правильным" жиром наоборот ускоряют метаболизм и помогают сбросить лишнее.
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