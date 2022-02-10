Это тренд: картофельное молоко обещает стать главной альтернативой обычному

С тех пор как обычное молоко с легкой руки диетологов попало под запрет (от угрозы аллергий и воспалений до ожирения печени и других серьезных заболеваний), на помощь пришли альтернативные варианты молока.
Инновации не стояли на месте: кокосовое, овсяное, конопляное, молоко из полбы, рисовое, гороховое, миндальное, молоко из кешью, соевое, кунжутное, льняное, фисташковое, молоко из грецкого ореха, молоко из макадамии, банановое молоко, из фундука...
И вот, встречайте, настала очередь… картофельного молока.
Британская сеть популярных супермаркетов опубликовала свой отчет о продуктах питания и напитках, в котором прогнозируется, что картофельное молоко станет самой большой тенденцией альтернативного молока в 2022 году, пишет forbes.com.
Как оказалось, картофельное молоко не менее полезное, чем любое из вышеперечисленных, и, к тому же, отличается сбалансированным нейтральным вкусом.
Чем полезно картофельное молоко
Картофельное молоко, о котором идет речь в исследовании, скоро можно будет найти в супермаркетах, оно представляет собой смесь, состоящую в основном из картофеля (6%), воды и рапсового масла, а также витаминов, ароматизаторов и добавок, включая гороховый белок и клетчатку цикория.
Оно отличается низким содержанием сахара и жира, а также не содержит общих аллергенов, лактозы, молока, сои, глютена и орехов.
Оно содержит кальций, витамин D, рибофлавин, суточную норму витамина B12, фолиевую кислоту.
Картофельное молоко пока что не стало полноценной заменой молоку обычному (фото: pexels.com)
Что говорять специалисты? Калифорнийский диетолог, доктор медицинских наук Шарон Палмер пишет, что, как и в любом другом, в картофельном молоке есть свои плюсы и минусы.
Содержание кальция и витамина D радует, но вот белка молоку не хватает. Также картофельное молоко не может похвастаться богатым содержанием клетчатки.
Пока что картофельное молоко не получило широкой популярности в мире и не успело занять свое место на полках супермаркетов, как и стать в один ряд с другим растительным молоком в меню кофеен.
А вот сделать картофельное молоко собственноручно можно: фуд-блогер Бьянка продемонстрировала свой рецепт.
1. Варим очищенный картофель.
2. Смешиваем его с миндальным порошком, ванилью, подсластителем, водой и взбиваем в блендере.
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