Це тренд: картопляне молоко обіцяє стати головною альтернативою звичайному

Як виявилося, картопляне молоко не менш корисне, ніж будь-яке з перерахованих вище, і, до того ж, відрізняється збалансованим нейтральним смаком.

Чим корисне картопляне молоко

Картопляне молоко, про яке йде мова в дослідженні, скоро можна буде знайти в супермаркетах, воно являє собою суміш, що складається в основному з картоплі (6%), води і рапсового масла, а також вітамінів, ароматизаторів і добавок, включаючи гороховий білок і клітковину цикорію.

Воно відрізняється низьким вмістом цукру і жиру, а також не містить загальних алергенів, лактози, молока, сої, глютену і горіхів.

Воно містить кальцій, вітамін D, рибофлавін, добову норму вітаміну B12, фолієву кислоту.

Картопляне молоко поки що не стало повноцінною заміною молоку звичайному (фото: pexels.com)

Що кажуть фахівці? Каліфорнійський дієтолог, доктор медичних наук Шарон Палмер пише, що, як і в будь-якому іншому, в картопляному молоці є свої плюси і мінуси.

Вміст кальцію і вітаміну D радує, але ось білка молоку не вистачає. Також картопляне молоко не може похвалитися багатим вмістом клітковини.

Поки що картопляне молоко не отримало широкої популярності в світі і не встигло зайняти своє місце на полицях супермаркетів, як і стати в один ряд з іншим рослинним молоком в меню кав'ярень.

А ось зробити картопляне молоко власноруч можна: фуд-блогер Бьянка продемонструвала свій рецепт.

1. Варимо очищену картоплю.

2. Змішуємо її з мигдальним порошком, ваніллю, підсолоджувачем, водою і збиваємо в блендері.