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Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецепт

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Суббота 19 февраля 2022 11:01
Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецепт Чем заменить яйца в выпечке (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Аква… что? Это название происходит от латинских слов, обозначающих воду, aqua, и бобы – faba.

Если вы когда-либо использовали консервированную фасоль и просто сливали жидкость в раковину, то… вы сливали универсальный и нужный на каждой кухне ингредиент под названием аквафаба.

"Аквафаба – это жидкость, в которой варятся бобы, – рассказала Сиера Холли, сертифицированный диетолог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе. – Чаще всего лучшая аквафаба получается из банки с нутом, но "жидкость может быть из любых бобов".

«Аквафаба – ценный ингредиент, который нужно иметь под рукой», – говорит диетолог из Нью-Йорка Джейми Фейт.

"Аквафабу можно использовать в качестве связующего, как веганскую замену яйцам или яичным белкам при выпечке. А еще использовать в выпечке, если у вас аллергия на яйца".

Также это отличный выбор для тех, кто "хочет избежать риска пищевого отравления, связанного с сырыми яичными белками", рассказали специалисты по питанию health.usnews.com.

Яичная альтернатива для веганов

  • 1 столовая ложка аквафабы = 1 яичному желтку.
  • 2 столовые ложки = 1 яичный белок.
  • 3 столовые ложки = 1 целое яйцо.

Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецептАквафабу можно приготовить самостоятельно (фото: pexels.com)

Как использовать аквафабу в рецептах

Просто сохраните жидкость из консервированных бобов и взбейте ее ручным или стационарным миксером, пока она не станет легкой и "воздушной". Когда продукт становится похожим на безе, его можно уже добавлять в различные блюда.

Аквафаба используется для приготовления:

  1. Безе.
  2. Мусс.
  3. Глазурь или масляный крем.
  4. Домашний майонез.
  5. Веганский сыр.
  6. Марципан.
  7. Мороженое.
  8. Маффины.
  9. Вафли.
  10. Блины.
  11. Французский тост.
  12. Кексы.
  13. Брауни.
  14. Взбитые сливки.
  15. Масло сливочное.

Аквафаба придает веганской выпечке подъем и приятную крошку, ее также можно использовать для приготовления той пены, которую вы видите на тарелках в некоторых модных ресторанах.

Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецептВ десертах аквафаба легко заменяет яйца (фото: pexels.com)

Чем полезна аквафаба

  • Низкое содержание калорий.
  • Без сахара.
  • Без холестерина.
  • Без трансжиров

Яйца или аквафаба?

Но вот по количеству полезных микроэлементов аквафаба значительно уступает яйцам.

Аквафаба содержит меньше белка – 1% от рекомендуемой дневной нормы против 10% белка в яичном белке.

"Если вы используете только аквафабу, вам нужно будет найти больше растительных продуктов, чтобы удовлетворить рекомендуемые дневные нормы белка", – говорит диетолог.

Также яйца имеют гораздо более длительный срок хранения, аквафаба же хранится в холодильнике всего около двух до трех дней.

Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецептЧто же лучше, яйца или аквафаба? (фото: pexels.com)

Кроме того, аквафаба содержит олигосахариды, то есть сахара, которые организм не может переваривать, пока они не достигнут толстой кишки. Это может привести к вздутию живота и газообразованию у некоторых людей, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника.

Аквафаба также содержит сапонины, еще одно сложное для переваривания соединение.

Если вы используете консервированные бобы в качестве основного источника аквафабы, вы также должны помнить про бисфенол А, которым покрыты многие банки. Некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что это химическое вещество может проникать в пищу из поверхности банки. Некоторые ученые связывают его с гормональными нарушениями, мозговыми и поведенческими проблемами у детей, раком и проблемами с сердцем.

Как сделать аквафабу

Но хорошая новость заключается в том, что можно сделать аквафабу самим. Для этого:

  1. Замочите нут в воде на ночь. Промойте и высушите бобы.
  2. Добавьте 2 стакана воды и готовьте под давлением, пока они не станут мягкими, около 15 минут.
  3. Слейте жидкость от варки. Используйте ее сразу или храните жидкость в холодильнике в течение одной-двух недель в чистом герметичном контейнере.
  4. Нут и белую фасоль используют для приготовления более легкой аквафабы, такая нужна для рецептов безе и зефира.
  5. Использование аквафабы из более темных бобов, например, черная фасоль, делает и конечный продукт темным. Это важно учитывать, если готовите светлый десерт.

Раньше диетолог рассказала, на каком масле лучше всего жарить, не вредит здоровью.

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