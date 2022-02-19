Это тренд: что такое аквафаба и почему она нужна на каждой кухне – рецепт

Аква… что? Это название происходит от латинских слов, обозначающих воду, aqua, и бобы – faba. Если вы когда-либо использовали консервированную фасоль и просто сливали жидкость в раковину, то… вы сливали универсальный и нужный на каждой кухне ингредиент под названием аквафаба.

"Аквафаба – это жидкость, в которой варятся бобы, – рассказала Сиера Холли, сертифицированный диетолог из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо в Колумбусе. – Чаще всего лучшая аквафаба получается из банки с нутом, но "жидкость может быть из любых бобов". «Аквафаба – ценный ингредиент, который нужно иметь под рукой», – говорит диетолог из Нью-Йорка Джейми Фейт. "Аквафабу можно использовать в качестве связующего, как веганскую замену яйцам или яичным белкам при выпечке. А еще использовать в выпечке, если у вас аллергия на яйца". Также это отличный выбор для тех, кто "хочет избежать риска пищевого отравления, связанного с сырыми яичными белками", рассказали специалисты по питанию health.usnews.com.

Яичная альтернатива для веганов 1 столовая ложка аквафабы = 1 яичному желтку.

2 столовые ложки = 1 яичный белок.

3 столовые ложки = 1 целое яйцо. Аквафабу можно приготовить самостоятельно (фото: pexels.com) Как использовать аквафабу в рецептах Просто сохраните жидкость из консервированных бобов и взбейте ее ручным или стационарным миксером, пока она не станет легкой и "воздушной". Когда продукт становится похожим на безе, его можно уже добавлять в различные блюда. Аквафаба используется для приготовления: Безе. Мусс. Глазурь или масляный крем. Домашний майонез. Веганский сыр. Марципан. Мороженое. Маффины. Вафли. Блины. Французский тост. Кексы. Брауни. Взбитые сливки. Масло сливочное. Аквафаба придает веганской выпечке подъем и приятную крошку, ее также можно использовать для приготовления той пены, которую вы видите на тарелках в некоторых модных ресторанах. В десертах аквафаба легко заменяет яйца (фото: pexels.com) Чем полезна аквафаба Низкое содержание калорий.

Без сахара.

Без холестерина.

Без трансжиров Яйца или аквафаба? Но вот по количеству полезных микроэлементов аквафаба значительно уступает яйцам. Аквафаба содержит меньше белка – 1% от рекомендуемой дневной нормы против 10% белка в яичном белке. "Если вы используете только аквафабу, вам нужно будет найти больше растительных продуктов, чтобы удовлетворить рекомендуемые дневные нормы белка", – говорит диетолог. Также яйца имеют гораздо более длительный срок хранения, аквафаба же хранится в холодильнике всего около двух до трех дней. Что же лучше, яйца или аквафаба? (фото: pexels.com) Кроме того, аквафаба содержит олигосахариды, то есть сахара, которые организм не может переваривать, пока они не достигнут толстой кишки. Это может привести к вздутию живота и газообразованию у некоторых людей, особенно у людей с синдромом раздраженного кишечника. Аквафаба также содержит сапонины, еще одно сложное для переваривания соединение. Если вы используете консервированные бобы в качестве основного источника аквафабы, вы также должны помнить про бисфенол А, которым покрыты многие банки. Некоторые эксперты в области здравоохранения считают, что это химическое вещество может проникать в пищу из поверхности банки. Некоторые ученые связывают его с гормональными нарушениями, мозговыми и поведенческими проблемами у детей, раком и проблемами с сердцем. Как сделать аквафабу Но хорошая новость заключается в том, что можно сделать аквафабу самим. Для этого: Замочите нут в воде на ночь. Промойте и высушите бобы. Добавьте 2 стакана воды и готовьте под давлением, пока они не станут мягкими, около 15 минут. Слейте жидкость от варки. Используйте ее сразу или храните жидкость в холодильнике в течение одной-двух недель в чистом герметичном контейнере. Нут и белую фасоль используют для приготовления более легкой аквафабы, такая нужна для рецептов безе и зефира. Использование аквафабы из более темных бобов, например, черная фасоль, делает и конечный продукт темным. Это важно учитывать, если готовите светлый десерт.