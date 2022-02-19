Це тренд: що таке аквафаба і чому вона потрібна на кожній кухні – рецепт
Аква... що? Ця назва походить від латинських слів, що позначають воду, aqua, і боби – faba.
Якщо ви коли-небудь використовували консервовану квасолю і просто зливали рідину в раковину, то... ви зливали універсальний і потрібний на кожній кухні інгредієнт.
"Аквафаба – це рідина, в якій варяться боби, – розповіла Сієра Холлі, сертифікований дієтолог з Медичного центру Векснера Університету штату Огайо в Колумбусі. – Найчастіше найкраща аквафаба виходить з банки з нутом, але "рідина може бути з будь-яких бобів".
"Аквафаба – цінний інгредієнт, який потрібно мати під рукою", – говорить дієтолог з Нью-Йорка Джеймі Фейт.
"Аквафабу можна використовувати в якості сполучного, як веганську заміну яйцям або яєчним білкам при випічці. А ще використовувати у випічці, якщо у вас алергія на яйця".
Також це відмінний вибір для тих ,хто "хоче уникнути ризику харчового отруєння, пов'язаного з сирими яєчними білками", розповіли фахівці з харчування health.usnews.com.
Яєчна альтернатива для веганів
- 1 столова ложка аквафаби = 1 яєчного жовтка.
- 2 столові ложки = 1 яєчний білок.
- 3 столові ложки = 1 ціле яйце.
Аквафабу можна приготувати самостійно (фото: pexels.com)
Як використовувати аквафабу в рецептах
Просто збережіть рідину з консервованих бобів і збийте її ручним або стаціонарним міксером, поки вона не стане легкою і "повітряної". Коли продукт стає схожим на безе, його можна вже додавати в різні страви.
Аквафаба використовується для приготування:
- Безе.
- Мус.
- Глазур або масляний крем.
- Домашній майонез.
- Веганський сир.
- Марципан.
- Морозиво.
- Маффіни.
- Вафля.
- Млинець.
- Французький тост.
- Кекс.
- Брауні.
- Збиті вершки.
- Масло вершкове.
Аквафаба надає веганській випічці підйом і приємну "крихкість", її також можна використовувати для приготування тієї піни, яку ви бачите на тарілках в деяких модних ресторанах.
У десертах аквафаба легко замінює яйця (фото: pexels.com)
Чим корисна аквафаба
- Низький вміст калорій.
- Без цукру.
- Без холестерину.
- Без трансжирів
Яйця або аквафаба?
Але ось за кількістю корисних мікроелементів аквафаба значно поступається яйцям.
Аквафаба містить менше білка – 1% від рекомендованої денної норми проти 10% білка в яєчному білку.
"Якщо ви використовуєте тільки аквафабу, вам потрібно буде знайти більше рослинних продуктів, щоб задовольнити рекомендовані денні норми білка", – говорить дієтолог.
Також яйця мають набагато більш тривалий термін зберігання, аквафаба ж зберігається в холодильнику всього близько двох до трьох днів.
Що ж краще, яйця або аквафаба? (фото: pexels.com)
Крім того, аквафаба містить олігосахариди, тобто цукру, які організм не може перетравлювати, поки вони не досягнуть товстої кишки. Це може призвести до здуття живота і газоутворення у деяких людей, особливо у людей з синдромом роздратованого кишечника.
Аквафаба також містить сапоніни, ще одне складне для перетравлення з'єднання.
Якщо ви використовуєте консервовані боби в якості основного джерела аквафаби, ви також повинні пам'ятати про бісфенол А, яким покриті багато банків. Деякі експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що ця хімічна речовина може проникати в їжу з поверхні банки. Деякі вчені пов'язують його з гормональними порушеннями, мозковими і поведінковими проблемами у дітей, раком і проблемами з серцем.
Як зробити аквафабу
Але хороша новина полягає в тому, що можна зробити аквафабу самим. Для цього:
- Замочіть нут у воді на ніч. Промийте і висушіть боби.
- Додайте 2 склянки води і готуйте під тиском, поки вони не стануть м'якими, близько 15 хвилин.
- Злийте рідину від варіння. Використовуйте її відразу або зберігайте рідину в холодильнику протягом одного-двох тижнів в чистому герметичному контейнері.
- Нут і білу квасолю використовують для приготування більш легкої аквафаби, така потрібна для рецептів безе і зефіру.
- Використання аквафаби з більш темних бобів, наприклад, чорна квасоля, робить і кінцевий продукт темним. Це важливо враховувати, якщо готуєте світлий десерт.
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