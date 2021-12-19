От этого зависит молодость и эластичность кожи: нутрициолог рассказала правду о питьевой воде

Вода (фото: pexels.com)

Когда клеточная мембрана истощается, клетки теряют воду. На это влияет:

Неправильное питание

Дефициты витаминов и минералов

Высокий уровень стресса, бессонница

Экологическая обстановка

Отсутствие движенияС возрастом все эти факторы усугубляются и организм обезвоживается - проявляется это в виде морщин, растяжек, кожных воспалений и сухости кожи.

Как поддержать Ph-баланс

Ph, или потенциал водорода - это соотношение кислоты и щелочи в организме. Ph-теория рассматривает тело человека как среду для жизни миллионов микроорганизмов.

Организм сосуществует с полезными микроорганизмами и противостоит враждебным, но при сдвиге Ph в сторону кислоты тело пытается компенсировать это с помощью щелочных минералов.

Если минералы не поступают с пищей и водой, в тканях организма начинается закисление. И, привет! - болезни, усталость и старение.

Щелочные продукты:

зелень и зеленые овощи

крестоцветные

кислые цитрусовые

кокосовая вода

авокадо

помидоры

Закисляющие продукты:

кофе

алкоголь

черный чай

мучное и сладкое (весь сахар и продукты, его содержащие)

Какие добавки мы можем использовать для ощелачивания:

1. Древняя гималайская розовая соль.

2. Капли для ощелачивания.

Улучшается усвоение микро- и макронутриентов из пищи. Также такая вода имеет обеззараживающий эффект (щелочная среда губительна для бактерий и вирусов). Добавляйте по 8 капель на стакан воды, пить 2-3 раза в день.

3. Ощелачивающий чай с травами: ямс, листья петрушки, корень лопуха, песчанка и т. д. Чай имеет легкий абрикосовый вкус. Можно пить после еды - по 1 / 2 чайной ложки на чашку.

4. Можно добавлять в воду лимон. Должен быть легкий привкус лимона, не делать сильно кислым.