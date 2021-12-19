От этого зависит молодость и эластичность кожи: нутрициолог рассказала правду о питьевой воде

Все мы знаем про питьевой режим и стараемся соблюдать его в течение дня, но мало кто знает, что можно выпить хоть вагон воды, но не факт, что она попадет именно в клетку.
Молодость, эластичность кожи и хорошее самочувствие непосредственно связаны с уровнем воды, который поступает в клетки, рассказала в своем Instagram нутрициолог Юлия Хелсблог.
Когда клеточная мембрана истощается, клетки теряют воду. На это влияет:
Ph, или потенциал водорода - это соотношение кислоты и щелочи в организме. Ph-теория рассматривает тело человека как среду для жизни миллионов микроорганизмов.
Организм сосуществует с полезными микроорганизмами и противостоит враждебным, но при сдвиге Ph в сторону кислоты тело пытается компенсировать это с помощью щелочных минералов.
Если минералы не поступают с пищей и водой, в тканях организма начинается закисление. И, привет! - болезни, усталость и старение.
Щелочные продукты:
Закисляющие продукты:
Какие добавки мы можем использовать для ощелачивания:
1. Древняя гималайская розовая соль.
2. Капли для ощелачивания.
Улучшается усвоение микро- и макронутриентов из пищи. Также такая вода имеет обеззараживающий эффект (щелочная среда губительна для бактерий и вирусов). Добавляйте по 8 капель на стакан воды, пить 2-3 раза в день.
3. Ощелачивающий чай с травами: ямс, листья петрушки, корень лопуха, песчанка и т. д. Чай имеет легкий абрикосовый вкус. Можно пить после еды - по 1 / 2 чайной ложки на чашку.
4. Можно добавлять в воду лимон. Должен быть легкий привкус лимона, не делать сильно кислым.
Раньше нутрициолог рассказала, как гарантированно омолодить организм на пару лет.