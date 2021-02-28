Этот омлет освежит ваши привычные завтраки: рецепт от украинской модели

Завтрак - самый важный прием пищи, поэтому подбирать блюда для него нужно особенно тщательно. Они должны быть сытными и вкусными. Идеальный вариант - омлет.
И если вам надоели заезженные его вариации, делимся рецептом от победительницы "Супер Топ-модель по-украински" Тани Брык.
"Часто мой день начинается с омлета. Готовить его очень просто, а получается вкусно и полезно. Кстати, перед готовкой советую выпить стакан воды - это облегчит работу пищеварительным органам", - отметила победительница модельного реалити Нового канала.
Ингредиенты:
Способ приготовления омлета с грибами и тофу
Омлет с грибами и тофу (фото: пресс-служба Нового канала)
Напомним, недавно кулинар дал рецепт классических блинчиков с курицей с секретным ингредиентом.