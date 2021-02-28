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Этот омлет освежит ваши привычные завтраки: рецепт от украинской модели

Автор: Lite

Завтрак - самый важный прием пищи, поэтому подбирать блюда для него нужно особенно тщательно. Они должны быть сытными и вкусными. Идеальный вариант - омлет.

И если вам надоели заезженные его вариации, делимся рецептом от победительницы "Супер Топ-модель по-украински" Тани Брык.

"Часто мой день начинается с омлета. Готовить его очень просто, а получается вкусно и полезно. Кстати, перед готовкой советую выпить стакан воды - это облегчит работу пищеварительным органам", - отметила победительница модельного реалити Нового канала.

Ингредиенты:

  • яйцо - 3 шт.;
  • грибы - 100 г;
  • тофу - 300 г;
  • лук - 0,5 шт.;
  • соль, специи - по вкусу;
  • масло для жарки.

Способ приготовления омлета с грибами и тофу

  1. Очистите лук и нарежьте его кубиками. Грибы промойте в холодной воде и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Натрите тофу на крупной терке.
  3. Разогрейте масло на сковороде (Таня предпочитает использовать масло из косточек авокадо, но можете взять любое другое, на свой вкус), немного обжарьте на нем лук, затем добавьте тофу и грибы. Жарьте около 5-7 минут на среднем огне.
  4. В глубокой тарелке взбейте яйца, после этого влейте их в сковороду к грибам, луку и тофу. Добавьте соль и специи по вкусу, доведите до готовности. Подавать можно вместе с половинкой авокадо. Приятного аппетита!

Омлет с грибами и тофу (фото: пресс-служба Нового канала)

Напомним, недавно кулинар дал рецепт классических блинчиков с курицей с секретным ингредиентом.

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