Цей омлет освіжить ваші звичні сніданки: рецепт від української моделі

Сніданок - найважливіший прийом їжі, тому підбирати блюда для нього потрібно особливо ретельно. Вони повинні бути ситними і смачними. Ідеальний варіант - омлет.
І якщо вам набридли заїжджені його варіації, ділимося рецептом від переможниці "Супер Топ-модель по-українськи" Тані Брик.
"Часто мій день починається з омлету. Готувати його дуже просто, а виходить смачно і корисно. До речі, перед готуванням раджу випити склянку води - це полегшить роботу травних органів", - зазначила переможниця модельного реаліті Нового каналу.
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Спосіб приготування омлету з грибами і тофу
Омлет з грибами і тофу (фото: прес-служба Нового каналу)
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