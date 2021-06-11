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Для фигуры и здоровья: нутрициолог назвала топ лучших продуктов на ужин

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Пятница 11 июня 2021 20:09
Для фигуры и здоровья: нутрициолог назвала топ лучших продуктов на ужин Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Татьяна Турчаникова

Многие их тех людей, кто начинает полезно и правильно питаться, задумываются о том, что лучше всего съесть утром, а что - на ужин.

Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram назвала лучшие блюда для вечерней еды.

Что лучше всего есть на ужин: топ продуктов

  • Обычный картофель
  • Сладкий картофель
  • Бурый рис
  • Красный рис
  • Кукуруза
  • Цельнозерновые макароны
  • Гречка
  • Цельнозерновая рисовая лапша
  • Запеченные в духовке корнеплоды (морковь, свекла, корень сельдерея и т. п.).

Все так просто. НО! Я пропагандирую здоровое питание и не предлагаю вам съедать на ужин тарелку риса или макарон без сопровождения. Есть правила, как именно сочетать эти продукты с остальными.

Для фигуры и здоровья: нутрициолог назвала топ лучших продуктов на ужин

Что лучше всего есть на ужин (фото: pexels.com)

Правила сочетания продуктов на тарелке

Количество этих продуктов на вашей тарелке должно составлять 1/3 часть. Ни больше, ни меньше. Здесь вновь используем мой любимый принцип разделения тарелки. На практике это будет означать, что:

  • 1/3 - крупы, картофель, кукуруза, макароны и хлеб,
  • 1/3 - овощи в самых различных комбинациях,
  • 1/6 - белковые продукты (мясо, курица, рыба, морепродукты, бобовые),
  • 1/6 - жиры (растительное масло, орехи, семечки).

Именно такое сочетание будет идеальным и для хорошего сна, и для фигуры, и для здоровья.

Вот примеры блюд, которые соответствуют такому разделению тарелки:

  • Овощной суп минестроне с фасолью
  • Цельнозерновая паста с соусом
  • Кусок рыбы + отварной картофель + салат из свежей зелени
  • Кусок курицы + запеченные в духовке овощи
  • Киноа в кокосовом молоке с овощами
  • Макароны с рыбой и брокколи
  • Бутерброды по-датски⠀

Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты лучше есть, чтобы не было герпеса.

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