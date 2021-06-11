Для фигуры и здоровья: нутрициолог назвала топ лучших продуктов на ужин
Многие их тех людей, кто начинает полезно и правильно питаться, задумываются о том, что лучше всего съесть утром, а что - на ужин.
Нутрициолог Катерина Йенсен в своем Instagram назвала лучшие блюда для вечерней еды.
Что лучше всего есть на ужин: топ продуктов
- Обычный картофель
- Сладкий картофель
- Бурый рис
- Красный рис
- Кукуруза
- Цельнозерновые макароны
- Гречка
- Цельнозерновая рисовая лапша
- Запеченные в духовке корнеплоды (морковь, свекла, корень сельдерея и т. п.).
Все так просто. НО! Я пропагандирую здоровое питание и не предлагаю вам съедать на ужин тарелку риса или макарон без сопровождения. Есть правила, как именно сочетать эти продукты с остальными.
Что лучше всего есть на ужин (фото: pexels.com)
Правила сочетания продуктов на тарелке
Количество этих продуктов на вашей тарелке должно составлять 1/3 часть. Ни больше, ни меньше. Здесь вновь используем мой любимый принцип разделения тарелки. На практике это будет означать, что:
- 1/3 - крупы, картофель, кукуруза, макароны и хлеб,
- 1/3 - овощи в самых различных комбинациях,
- 1/6 - белковые продукты (мясо, курица, рыба, морепродукты, бобовые),
- 1/6 - жиры (растительное масло, орехи, семечки).
Именно такое сочетание будет идеальным и для хорошего сна, и для фигуры, и для здоровья.
Вот примеры блюд, которые соответствуют такому разделению тарелки:
- Овощной суп минестроне с фасолью
- Цельнозерновая паста с соусом
- Кусок рыбы + отварной картофель + салат из свежей зелени
- Кусок курицы + запеченные в духовке овощи
- Киноа в кокосовом молоке с овощами
- Макароны с рыбой и брокколи
- Бутерброды по-датски⠀
Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты лучше есть, чтобы не было герпеса.