Для фігури і здоров'я: нутриціолог назвала топ кращих продуктів на вечерю

Багато їх тих людей, хто починає корисно і правильно харчуватися, замислюються про те, що найкраще з'їсти вранці, а що - на вечерю.

Звичайна картопля

Солодка картопля

Бурий рис

Червоний рис

Кукурудза

Цільнозернові макарони

Гречка

Цільнозернова рисова локшина

Запечені в духовці коренеплоди (морква, буряк, корінь селери і т. п.).

Все так просто. Але! Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими.

Що найкраще їсти на вечерю (фото: pexels.com)

Правила поєднання продуктів на тарілці

Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частина. Ні більше, ні менше. Тут знову використовуємо мій улюблений принцип поділу тарілки. На практиці це означатиме, що:

1/3 - крупи, картопля, кукурудза, макарони і хліб,

1/3 - овочі в самих різних комбінаціях,

1/6 - білкові продукти (м'ясо, курка, риба, морепродукти, бобові),

1/6 - жири (рослинна олія, горіхи, насіння).

Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.

Ось приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки: