Для фігури і здоров'я: нутриціолог назвала топ кращих продуктів на вечерю
Багато їх тих людей, хто починає корисно і правильно харчуватися, замислюються про те, що найкраще з'їсти вранці, а що - на вечерю.
Нутриціолог Катерина Йенсен у своєму Instagram назвала найкращі страви для вечірньої їжі.
Що найкраще їсти на вечерю: топ продуктів
- Звичайна картопля
- Солодка картопля
- Бурий рис
- Червоний рис
- Кукурудза
- Цільнозернові макарони
- Гречка
- Цільнозернова рисова локшина
- Запечені в духовці коренеплоди (морква, буряк, корінь селери і т. п.).
Все так просто. Але! Я пропагую здорове харчування і не пропоную вам з'їдати на вечерю тарілку рису або макаронів без супроводу. Є правила, як саме поєднувати ці продукти з іншими.
Що найкраще їсти на вечерю (фото: pexels.com)
Правила поєднання продуктів на тарілці
Кількість цих продуктів на вашій тарілці має становити 1/3 частина. Ні більше, ні менше. Тут знову використовуємо мій улюблений принцип поділу тарілки. На практиці це означатиме, що:
- 1/3 - крупи, картопля, кукурудза, макарони і хліб,
- 1/3 - овочі в самих різних комбінаціях,
- 1/6 - білкові продукти (м'ясо, курка, риба, морепродукти, бобові),
- 1/6 - жири (рослинна олія, горіхи, насіння).
Саме таке поєднання буде ідеальним і для хорошого сну, і для фігури, і для здоров'я.
Ось приклади страв, які відповідають такому поділу тарілки:
- Овочевий суп мінестроне з квасолею
- Цільнозернова паста з соусом
- Шматок риби + відварну картоплю + салат зі свіжої зелені
- Шматок курки + запечені в духовці овочі
- Кіноа в кокосовому молоці з овочами
- Макарони з рибою і брокколі
- Бутерброди по-датськи⠀
Раніше нутриціолог розповіла, які продукти краще їсти, щоб не було герпесу.