UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Фронтит и боль в ушах: педиатр рассказала, чем опасен длительный насморк у детей

Автор: Татьяна Турчаникова

Начинается все, как обычная простуда, а потом текут и текут густые сопли. Знакомая картина? Длительный насморк - это не очень хорошо. Он может закончиться:

- гайморитом и фронтитом (воспаления в пазухах),

- болью в ушах из-за воспаления в слуховой трубе и отитом,

- аденоидитом - воспалением в аденоидах.

Об этом рассказала в своем Instagram педиатр и нутрициолог Оксана Эльхисси.

Все серьезно! Но почему же так происходит? Наш организм - уникален и способен себя отлично защищать. В здоровом организме банальная простуда заканчивается за 3-4 дня - фагоциты и биологически активные вещества (иммуноглобулины и интерфероны) не дают инфекции проникнуть дальше верхних дыхательных путей.

По определенным причинам, наша защитная система не справляется с вирусами, паразитами, бактериями и грибками. Они начинают жить-поживать в носоглотке и ротоглотке. И при этом выделяют токсины. А еще может присоединяться аллергическая реакция на разных возбудителей и даже на продукты питания. Результат - затяжной густой насморк.

У грудничков все еще сложнее (фото: pexels.com)

А у грудничков все еще сложнее: у них очень узкие носовые ходы, слизистая быстро сохнет и нарушается кровоснабжение в носовой полости. Результат - быстрое размножение вирусов, бактерий, грибков и паразитов. И опять же вялые длительно текущие риниты.

При прорезывании зубов все ухудшается: увеличивается кровоснабжение верхней челюсти и слизи становится все больше и больше!

Как лечить насморк у детей

Так что же делать? Как заставить нашу иммунную систему защищать наше здоровье? Ответ простой - восстанавливать работу кишечника:

  • контролировать кислотность желудка, улучшить отток желчи, добавить ферментов (если нужно), корректировать состав микробиоты,
  • уменьшить количество токсинов, которые окружают ребенка: пластик, микроволновки, чистая вода и еда,
  • изменить образ жизни: сон, режим дня, физическая активность, прогулки на воздухе,
  • убрать синтетические продукты (красители, консерванты), сладости и покупные соки, мучные продукты, подобрать необходимые продукты.

И сразу наступить улучшение.

Не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.

Раньше диетолог назвала простое средство, которое поможет усилить иммунитет зимой.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда