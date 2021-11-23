Одно-единственное средство: диетолог рассказала, как поднять иммунитет зимой
Простой способ усилить защитные силы организма в холодное время года - это, как ни странно, принимать коллаген.
"Простите, - скажете сейчас вы. - Коллаген же нужен для кожи, костей, суставов... При чем тут иммунитет?".
Дело в том, что коллаген - это белок. А белок - это строительный материал наших клеток тканей и органов, рассказала в своем Instagram нутрициолог Марина Сергеева.
Хватит болеть, пора укрепить иммунитет (фото: pexels.com)
Не зря белок стоит на первом месте в аббревиатуре БЖУ. И это потому, что у него есть три жизненно важные функции:
- Структурная (строительная).
- Транспортная (белки доставляют в клетки все необходимое).
- Иммунная (потому что иммунные клетки - это тоже белки).
И что получается, если имеем дефицит белка:
- материалов для строительства новых не хватает,
- мало транспортных белков - витамины и микроэлементы носить в клетки некому, поэтому они просто не будут усваиваться,
- иммунных клеток будет очень мало - а это и есть причина слабого иммунитета.
И как бы мы его не стимулировали и не ели витамины, результата не будет.
Когда даже витамины не помогают (фото: pexels.com)
Теперь понятно, почему я принимаю коллаген каждый день на протяжении 3,5 лет? И когда на своих консультациях я вижу в анализах низкий белок - я всегда вставляю в программу курс приема коллагена. С ним все процессы восстановления ускоряются в разы.
И если честно, хороших анализов я практически не встречала за весь свой многолетний опыт в нутрициологии. Что говорить, свои анализы мониторю каждые полгода и стараюсь держать белок в норме. Сейчас, в связи с вирусом это очень важно.
Сколько коллагена стоит принимать? По 1 столовой ложке в день. Проконсультируйтесь со своим врачом перед применением средства.
Раньше нутрициолог назвала лучший натуральный истоник кальция.