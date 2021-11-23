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Одно-единственное средство: диетолог рассказала, как поднять иммунитет зимой

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Вторник 23 ноября 2021 19:01
Одно-единственное средство: диетолог рассказала, как поднять иммунитет зимой Диетолог Марина Сергеева (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Татьяна Турчаникова

Простой способ усилить защитные силы организма в холодное время года - это, как ни странно, принимать коллаген.

"Простите, - скажете сейчас вы. - Коллаген же нужен для кожи, костей, суставов... При чем тут иммунитет?".

Дело в том, что коллаген - это белок. А белок - это строительный материал наших клеток тканей и органов, рассказала в своем Instagram нутрициолог Марина Сергеева.

Одно-единственное средство: диетолог рассказала, как поднять иммунитет зимойХватит болеть, пора укрепить иммунитет (фото: pexels.com)

Не зря белок стоит на первом месте в аббревиатуре БЖУ. И это потому, что у него есть три жизненно важные функции:

  • Структурная (строительная).
  • Транспортная (белки доставляют в клетки все необходимое).
  • Иммунная (потому что иммунные клетки - это тоже белки).

И что получается, если имеем дефицит белка:

  1. материалов для строительства новых не хватает,
  2. мало транспортных белков - витамины и микроэлементы носить в клетки некому, поэтому они просто не будут усваиваться,
  3. иммунных клеток будет очень мало - а это и есть причина слабого иммунитета.

И как бы мы его не стимулировали и не ели витамины, результата не будет.

Одно-единственное средство: диетолог рассказала, как поднять иммунитет зимойКогда даже витамины не помогают (фото: pexels.com)

Теперь понятно, почему я принимаю коллаген каждый день на протяжении 3,5 лет? И когда на своих консультациях я вижу в анализах низкий белок - я всегда вставляю в программу курс приема коллагена. С ним все процессы восстановления ускоряются в разы.

И если честно, хороших анализов я практически не встречала за весь свой многолетний опыт в нутрициологии. Что говорить, свои анализы мониторю каждые полгода и стараюсь держать белок в норме. Сейчас, в связи с вирусом это очень важно.

Сколько коллагена стоит принимать? По 1 столовой ложке в день. Проконсультируйтесь со своим врачом перед применением средства.

Раньше нутрициолог назвала лучший натуральный истоник кальция.

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