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Главный критерий сбалансированного рациона: нутрициолог раскрыла секрет самой полезной пищи

Автор: Ольвия Агаркова

Питание для здорового образа жизни – это основа хорошего самочувствия, крепкого иммунитета и цветущего внешнего вида. Концентрация необходимых организму микронутриентов на 1 ккал называется нутритивной полотностью. Этот показатель очень важен и является базой для вібора здорового и сбалансированного меню.

Диетолг Ольга Безуглая рассказала в Instagam о главном критерии правлного рациона и дала подсказки тем, кто хочет питаться полнноценно.

Первое и самое главное, что делает наш рацион полноценным - это высокая нутритивная плотность продуктов. Слышали о данном понятии?


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Простыми словами - это концентрация необходимых микронутриентов (витаминов, минералов, антиоксидантов и тд) на 1 ккал.

Чем более нутритивно плотная пища присутствует в рационе, тем большее количество микро- и макронутриентов вы получаете. Соответственно, тем лучше для здоровья!

Овощи, ягоды, некоторые животные продукты, цельнозерновые злаки, орехи являются наиболее нутритивно плотными и должны составлять основу рациона.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Некоторые продукты могут иметь ниже индекс насыщения, несмотря на богатый нутриентный состав (зелень, яйца), но при грамотном сочетании получаем и хорошее насыщение, и максимум пользы.

Важно учитывать структуру рациона в целом, провести диагностику состава своего холодильника и постараться снизить количество продуктов с низкой нутриентной ценностью. Это и будет ключевым критерием сбалансированного рациона.

Напомним, что ранее нутрициолог Лачин Джанкулиева озвучила топ-9 тревожных звоночков организма, на которые следует обратить внимание.

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диетологПравильное питание