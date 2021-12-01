Главный критерий сбалансированного рациона: нутрициолог раскрыла секрет самой полезной пищи

Первое и самое главное, что делает наш рацион полноценным - это высокая нутритивная плотность продуктов. Слышали о данном понятии?



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Простыми словами - это концентрация необходимых микронутриентов (витаминов, минералов, антиоксидантов и тд) на 1 ккал.



Чем более нутритивно плотная пища присутствует в рационе, тем большее количество микро- и макронутриентов вы получаете. Соответственно, тем лучше для здоровья!



Овощи, ягоды, некоторые животные продукты, цельнозерновые злаки, орехи являются наиболее нутритивно плотными и должны составлять основу рациона.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Некоторые продукты могут иметь ниже индекс насыщения, несмотря на богатый нутриентный состав (зелень, яйца), но при грамотном сочетании получаем и хорошее насыщение, и максимум пользы.



Важно учитывать структуру рациона в целом, провести диагностику состава своего холодильника и постараться снизить количество продуктов с низкой нутриентной ценностью. Это и будет ключевым критерием сбалансированного рациона.