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Головний критерій збалансованого раціону: нутриціолог розкрила секрет найкориснішої їжі

Автор: Ольвія Агаркова

Харчування для здорового способу життя - це основа гарного самопочуття, міцного імунітету і квітучого зовнішнього вигляду. Концентрація необхідних організму мікронутрієнтів на 1 ккал називається нутритивною щільністю. Цей показник дуже важливий і є базою для вибору здорового і збалансованого меню.

Дієтолг Ольга Безугла розповіла в Instagam про головний критерій правлного раціону і дала підказки тим, хто хоче харчуватися повнноцінно.

Перше і найголовніше, що робить наш раціон повноцінним - це висока нутритивная щільність продуктів. Чули про дане поняття?


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Простими словами - це концентрація необхідних мікронутрієнтів (вітамінів, мінералів, антиоксидантів і тд) на 1 ккал.

Чим більше нутрітівно щільна їжа присутня в раціоні, тим більша кількість мікро- і макронутрієнтів ви отримуєте. Відповідно, тим краще для здоров'я!

Овочі, ягоди, деякі тваринні продукти, цільнозернові злаки, горіхи є найбільш нутритивно щільними і повинні складати основу раціону.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Деякі продукти можуть мати нижче індекс насичення, незважаючи на багатий нутріентний склад (зелень, яйця), але при грамотному поєднанні отримуємо і хороше насичення, і максимум користі.

Важливо враховувати структуру раціону в цілому, провести діагностику складу свого холодильника і постаратися знизити кількість продуктів з низькою нутрієнтною цінністю. Це і буде ключовим критерієм збалансованого раціону.

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Лачин Джанкулієва озвучила топ-9 тривожних дзвіночків організму, на які слід звернути увагу.

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дієтологПравильне харчування