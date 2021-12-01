Головний критерій збалансованого раціону: нутриціолог розкрила секрет найкориснішої їжі

Перше і найголовніше, що робить наш раціон повноцінним - це висока нутритивная щільність продуктів. Чули про дане поняття?



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Простими словами - це концентрація необхідних мікронутрієнтів (вітамінів, мінералів, антиоксидантів і тд) на 1 ккал.



Чим більше нутрітівно щільна їжа присутня в раціоні, тим більша кількість мікро- і макронутрієнтів ви отримуєте. Відповідно, тим краще для здоров'я!



Овочі, ягоди, деякі тваринні продукти, цільнозернові злаки, горіхи є найбільш нутритивно щільними і повинні складати основу раціону.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Деякі продукти можуть мати нижче індекс насичення, незважаючи на багатий нутріентний склад (зелень, яйця), але при грамотному поєднанні отримуємо і хороше насичення, і максимум користі.



Важливо враховувати структуру раціону в цілому, провести діагностику складу свого холодильника і постаратися знизити кількість продуктів з низькою нутрієнтною цінністю. Це і буде ключовим критерієм збалансованого раціону.