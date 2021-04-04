ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Головные боли на диете: диетолог подробно расписала причины и предложила решения

Новина українською → Воскресенье 04 апреля 2021 08:38
Головные боли на диете: диетолог подробно расписала причины и предложила решения Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Если изменение в рационе питания вызывает дефицит питательных веществ или обезвоживание, могут возникнуть головные боли. В случае если все хорошо и ваш организм получает все необходимое из питания, то головных болей не будет, утверждает диетолог Ольга Усенко.

В Instagram она назвала топ-4 причины, которые могут спровоцировать головную боль при переходе на правильное питание.

Возможные причины:

Мало воды

Если внезапно будет уменьшение жидкости, то головные боли это нормально.
Это один из признаков обезвоживания.

Слишком мало углеводов

Резкое сокращение потребления углеводов - частая причина головных болей.
Поэтому не опускайте меньше 120-130 г в течение дня.

Головные боли на диете: диетолог подробно расписала причины и предложила решения

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дефицит витамина Д

Некоторые исследования показывают, что дефицит витамина Д может быть связан с головными болями. Сокращение продуктов богатых витамином Д может приводить к головным болям.

Дефицит магния

Уменьшение количества продуктов, богатых магнием в рационе также может вызвать головные боли - даже мигрень. Поэтому регулярно включайте в свой рацион продукты, богатые магнием, такие как орехи, семена, бобовые и т.д.⠀

Если у вас после перехода на правильное питание начинается головная боль, тогда нужно более пристально подойти у набору продуктов и к их количеству в вашем рационе.

Самая популярная причина связи головных болей и рациона — низкоуглеводная диета. Питайтесь правильно, сбалансировано и если есть нюансы, всегда переходите на здоровый рацион постепенно.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала о скрытых сахарозаментилях и их воздействии на организм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда диетолог правильное питание
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Локдаун в Киеве: появилось уточнение по работе транспорта
Локдаун в Киеве: появилось уточнение по работе транспорта