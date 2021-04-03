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Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях

Новина українською → Суббота 03 апреля 2021 18:35
Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, даже банально воспаления... Так много слов об этом "врага" на столе рядом с солью, внутренний бунтарь так и вырывается на волю, сметая на пути все возможные сладости. А тут еще и перед глазами healthy-десерт с заманчивым маркировкой "без добавления сахара".

Что скрывается за названием "сахарозаменитель"? И действительно ли стоит верить громким фразам, что такие продукты абсолютно не вредят? В этом помогла разобраться диетолог Наталья Самойленко в Instagram.

Начнем с того, что есть подсластители природные (растительного происхождения) и синтетические (искусственные).

К числу самых популярных представителей первых относятся сорбит, ксилит, еритрит, стевия. Другой лагерь включает сахарин, цикламат, ацесульфам калия, сукралозу, аспартам, адвантам, неотам.Во многих коммерческих готовых продуктах содержится комбинация из одинаковых или различных категорий.

Большинство людей даже не подозревают о их наличии в пищевых продуктах, напитках, в фармацевтических препаратах и средствах личной гигиены.

Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Аспартам (Е951)

Аспартам - это 75% использованных подсластителей. Кроме диетического направления, он применяется в косметической отрасли и освежителях дыхания. Неустойчив при высоких температурах, не может использоваться при запекании или термической обработке пищи.

Часто можно найти в желатине, йогуртах, крупах, замороженных кондитерских изделиях, не содержащих сахара. Действует как химический стресс, повышая уровень кортизола в плазме крови и вызывает образование избытка свободных радикалов, что в свою очередь может сказаться на нейро-поведенческом здоровье.

Расщепляется до фенилаланина, поэтому является опасным для потреблением людям с фенилкетонурией.

Сорбит (Е420)

Можно встретить в составе жевательных резинок, варенье, киселей, хлебобулочных изделиях, замороженных кондитерских изделиях и конфетах. Термостабильный. Может вызвать диарею и метеоризм.

Еритритол (Е968)

Содержится в груше, дыне, грибах, водорослях, вине и соевом соусе. Также в небольшом количестве вырабатывается организмом при ферментации кукурузы. 90% не усваивается, тоесть проходит транзитом. Будьте осторожны с дозировкой, потому что в избытке вызывает тошноту, вздутие, диарею.

Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях

Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях

Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях

Не подозреваете наличие: диетолог раскрыла правду о скрытых сахарозаменителях

Иллюстративное фото (фото: instagram.com/samoylenko_diet)

Напомним, что ранее диетолог Лора Филиппова перечислила правила для стройности и хорошего самочувствия.

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