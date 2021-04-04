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Головні болі на дієті: дієтолог детально розписала причини і запропонувала рішення

Новость на русском → Неділя 04 квітня 2021 08:38
Головні болі на дієті: дієтолог детально розписала причини і запропонувала рішення Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Якщо зміна в раціоні харчування викликає дефіцит поживних речовин або зневоднення, можуть виникнути головний біль. У разі якщо все добре, і ваш організм отримує все необхідне з харчування, то головних болей не буде, стверджує дієтолог Ольга Усенко.

В Instagram вона назвала топ-4 причини, які можуть спровокувати головний біль при переході на правильне харчування.

Можливі причини:

Мало води

Якщо раптом буде зменшення рідини, то головні болі це нормально.
Це одна з ознак зневоднення.

Дуже мало вуглеводів

Різке скорочення споживання вуглеводів - поширена причина головних болів.
Тому не опускайте менше 120-130 г протягом дня.

Головні болі на дієті: дієтолог детально розписала причини і запропонувала рішення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дефіцит вітаміну Д

Деякі дослідження показують, що дефіцит вітаміну Д може бути пов'язаний з головними болями. Скорочення вживання продуктів багатих вітаміном Д може призводити до головного болю.

Дефіцит магнію

Зменшення кількості продуктів, багатих магнієм у раціоні також може викликати головні болі - навіть мігрень. Тому регулярно включайте в свій раціон продукти, багаті магнієм, такі як горіхи, насіння, боби і т. д.⠀

Якщо у вас після переходу на правильне харчування починається головний біль, тоді потрібно більш уважно підійти в набору продуктів та їх кількості у вашому раціоні.

Найпопулярніша причина зв'язку головних болів і раціону — низьковуглеводна дієта. Харчуйтеся правильно і збалансовано і якщо є нюанси, завжди переходьте на здоровий раціон поступово.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко розповіла про приховані цукрозамінники та їх вплив на організм.

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