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Головные боли на диете: диетолог подробно расписала причины и предложила решения

Автор: Lite

Если изменение в рационе питания вызывает дефицит питательных веществ или обезвоживание, могут возникнуть головные боли. В случае если все хорошо и ваш организм получает все необходимое из питания, то головных болей не будет, утверждает диетолог Ольга Усенко.

В Instagram она назвала топ-4 причины, которые могут спровоцировать головную боль при переходе на правильное питание.

Возможные причины:

Мало воды

Если внезапно будет уменьшение жидкости, то головные боли это нормально.
Это один из признаков обезвоживания.

Слишком мало углеводов

Резкое сокращение потребления углеводов - частая причина головных болей.
Поэтому не опускайте меньше 120-130 г в течение дня.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Дефицит витамина Д

Некоторые исследования показывают, что дефицит витамина Д может быть связан с головными болями. Сокращение продуктов богатых витамином Д может приводить к головным болям.

Дефицит магния

Уменьшение количества продуктов, богатых магнием в рационе также может вызвать головные боли - даже мигрень. Поэтому регулярно включайте в свой рацион продукты, богатые магнием, такие как орехи, семена, бобовые и т.д.⠀

Если у вас после перехода на правильное питание начинается головная боль, тогда нужно более пристально подойти у набору продуктов и к их количеству в вашем рационе.

Самая популярная причина связи головных болей и рациона — низкоуглеводная диета. Питайтесь правильно, сбалансировано и если есть нюансы, всегда переходите на здоровый рацион постепенно.

Напомним, что ранее диетолог Наталья Самойленко рассказала о скрытых сахарозаментилях и их воздействии на организм.

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Новости Украины диетологправильное питание
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