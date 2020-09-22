ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Горячая соблазнительница: Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 17:19
Горячая соблазнительница: Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо Травести-дива Монро умеет вкусно готовить
Автор: Lite

Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро приятно удивляет всех ее гостей

Эпатажная травести-дива Монро стала героиней популярного кулинарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.

Звезда угощала своих соперников сезонными блюдами, одно из которых - крем-суп из тыквы. Назвала его участница весьма необычно - "Горячая соблазнительница".

"Я вычитала, что тыква повышает либидо", - отметила травести-дива.

Горячая соблазнительница: Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо

Травести-дива Монро в шоу "Звана вечеря"

И вот теперь рецептом этого блюда мы решили поделиться с вами.

Для приготовления крем-супа из тыквы вам понадобятся такие ингредиенты:

  • тыква - 1 кг;
  • морковь - 1 кг;
  • лук - 500 г;
  • картофель - 1 кг;
  • сливки - 300 г;
  • подсолнечное масло;
  • тыквенные семечки;
  • вода.

Способ приготовления:

  1. Очистите тыкву, уберите семена, затем нарежьте ее крупными ломтиками, вместе с морковью.
  2. Нарежьте мелко лук.
  3. На сковороде или в кастрюле протушите лук.
  4. Картофель почистите и нарежьте кубиками. Поместите картофель и морковь в сотейник.
  5. Туда же добавьте тыкву и оставьте тушиться, не забывая помешивать.
  6. Добавьте к овощам литр воды и дождитесь кипения. Варить еще 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
  7. Затем смесь взбейте блендером до состояния пюре.
  8. Добавьте сливки, соль, перец и специи по вкусу.
  9. Украсьте крем-суп тыквенными семечками.

Приятного аппетита!

Горячая соблазнительница: Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо

Вот так выглядит процесс приготовления крем-супа "Горячая соблазнительница"

Предлагаем вам также рецепт полезного кекса от участницы "Супер Топ-модель по-украински".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Еда монро рецепт
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украину возвращается жаркая погода
Юлия Струкпарламентский редактор В Украину возвращается жаркая погода