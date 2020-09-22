Горячая соблазнительница: Монро поделилась рецептом крем-супа для повышения либидо
Тыквенный крем-суп от травести-дивы Монро приятно удивляет всех ее гостей
Эпатажная травести-дива Монро стала героиней популярного кулинарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.
Звезда угощала своих соперников сезонными блюдами, одно из которых - крем-суп из тыквы. Назвала его участница весьма необычно - "Горячая соблазнительница".
"Я вычитала, что тыква повышает либидо", - отметила травести-дива.
Травести-дива Монро в шоу "Звана вечеря"
И вот теперь рецептом этого блюда мы решили поделиться с вами.
Для приготовления крем-супа из тыквы вам понадобятся такие ингредиенты:
- тыква - 1 кг;
- морковь - 1 кг;
- лук - 500 г;
- картофель - 1 кг;
- сливки - 300 г;
- подсолнечное масло;
- тыквенные семечки;
- вода.
Способ приготовления:
- Очистите тыкву, уберите семена, затем нарежьте ее крупными ломтиками, вместе с морковью.
- Нарежьте мелко лук.
- На сковороде или в кастрюле протушите лук.
- Картофель почистите и нарежьте кубиками. Поместите картофель и морковь в сотейник.
- Туда же добавьте тыкву и оставьте тушиться, не забывая помешивать.
- Добавьте к овощам литр воды и дождитесь кипения. Варить еще 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
- Затем смесь взбейте блендером до состояния пюре.
- Добавьте сливки, соль, перец и специи по вкусу.
- Украсьте крем-суп тыквенными семечками.
Приятного аппетита!
Вот так выглядит процесс приготовления крем-супа "Горячая соблазнительница"
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