Гаряча спокусниця: Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо
Гарбузовий крем-суп від травесті-діви Монро приємно дивує всіх її гостей
Епатажна травесті-діва Монро стала героїнею популярного кулінарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.
Зірка пригощала своїх суперників сезонними стравами, одна з яких - крем-суп з гарбуза. Назвала його учасниця досить незвично - "Гаряча спокусниця".
"Я вичитала, що гарбуз підвищує лібідо", - зазначила травесті-діва.
Травесті-діва Монро в шоу "Звана вечеря"
І ось тепер рецептом цієї страви ми вирішили поділитися з вами.
Для приготування крем-супу з гарбуза вам знадобляться такі інгредієнти:
- гарбуз - 1 кг;
- морква - 1 кг;
- цибуля - 500 г;
- картопля - 1 кг;
- вершки - 300 г;
- соняшникова олія;
- гарбузове насіння;
- вода.
Спосіб приготування:
- Очистіть гарбуз, приберіть насіння, потім наріжте його великими скибочками, разом з морквою.
- Наріжте дрібно цибулю.
- На сковороді або в каструлі протушкуйте цибулю.
- Картоплю почистіть і наріжте кубиками. Покладіть картоплю і моркву в сотейник.
- Туди ж додайте гарбуз і залиште тушитись, не забуваючи помішувати.
- Додайте до овочів літр води і дочекайтеся кипіння. Варіть ще 15-20 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.
- Потім суміш збийте блендером до стану пюре.
- Додайте вершки, сіль, перець і спеції за смаком.
- Прикрасьте крем-суп гарбузовим насінням.
Приємного апетиту!
Ось так виглядає процес приготування крем-супу "Гаряча спокусниця"
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