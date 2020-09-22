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Гаряча спокусниця: Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо

Новость на русском → Вівторок 22 вересня 2020 17:19
Гаряча спокусниця: Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо Травесті-діва Монро вміє смачно готувати
Автор: Lite

Гарбузовий крем-суп від травесті-діви Монро приємно дивує всіх її гостей

Епатажна травесті-діва Монро стала героїнею популярного кулінарного шоу "Звана вечеря" на СТБ.

Зірка пригощала своїх суперників сезонними стравами, одна з яких - крем-суп з гарбуза. Назвала його учасниця досить незвично - "Гаряча спокусниця".

"Я вичитала, що гарбуз підвищує лібідо", - зазначила травесті-діва.

Гаряча спокусниця: Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо

Травесті-діва Монро в шоу "Звана вечеря"

І ось тепер рецептом цієї страви ми вирішили поділитися з вами.

Для приготування крем-супу з гарбуза вам знадобляться такі інгредієнти:

  • гарбуз - 1 кг;
  • морква - 1 кг;
  • цибуля - 500 г;
  • картопля - 1 кг;
  • вершки - 300 г;
  • соняшникова олія;
  • гарбузове насіння;
  • вода.

Спосіб приготування:

  1. Очистіть гарбуз, приберіть насіння, потім наріжте його великими скибочками, разом з морквою.
  2. Наріжте дрібно цибулю.
  3. На сковороді або в каструлі протушкуйте цибулю.
  4. Картоплю почистіть і наріжте кубиками. Покладіть картоплю і моркву в сотейник.
  5. Туди ж додайте гарбуз і залиште тушитись, не забуваючи помішувати.
  6. Додайте до овочів літр води і дочекайтеся кипіння. Варіть ще 15-20 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким.
  7. Потім суміш збийте блендером до стану пюре.
  8. Додайте вершки, сіль, перець і спеції за смаком.
  9. Прикрасьте крем-суп гарбузовим насінням.

Приємного апетиту!

Гаряча спокусниця: Монро поділилася рецептом крем-супу для підвищення лібідо

Ось так виглядає процес приготування крем-супу "Гаряча спокусниця"

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