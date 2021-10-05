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Грозит выпадением волос: косметолог назвала 7 причин, почему боли кожа головы

Автор: Татьяна Турчаникова

Вы наверняка сталкивались с такой ситуацией, когда без видимых на то причин появляется боль в прикорневой зоне волос. Ощущения при этом неприятные - будто болит сама кожи головы и усиливается чувствительность.

Биохакер Хади Пьюрбьюти и ее команда косметологов в своем Instagram назвали несколько причин, почему так случается. Исключите их, чтобы не дошло до выпадения волос.

Шикарные волосы - это забота о них (фото: pexels.com)

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Почему боли кожа головы: топ-7 причин

  • 1. Переохлаждение. Например, если выходить на улицу без шапки. Резкое охлаждение спазм мелких сосудов. Отсюда - болезненные ощущения.
  • 2. Тугая прическа. Например, при наличии конского хвоста или тугих кос происходит нарушение микроциркуляции. В некоторых случаях могут даже образовываться микроповреждения скальпа, что вызывает боль.
  • 3. Если долго не мыть голову. Если не мыть некоторые время волосы (особенно это касается жирный тип кожи головы), себум естественным образом накапливаются вокруг волосяного стержня, что может привести к воспалению кожи, которое вызывает покраснение, зуд и шелушение.
  • 4. Сухость кожи головы и такие заболевания кожи, как псориаз. Часто уходовые средства для волос - особенно шампуни - оказывают подсушивающее действие. Это приводит к появлению чувствительности и стягиванию кожи. Последнее вызывает боль.
  • 5. Нарушение микроциркуляции в коже головы. Нарушения местного кровообращения могут быть следствием заболеваний сосудистой системы, а также следствием переохлаждения, постоянного ношения хвостов (особенно на макушке). Даже при Covid-19 нередки эти симптомы, так как при болезни наблюдаются сосудистые нарушения.
  • 6. Стресс. Организм на стрессовые ситуации может отреагировать местными аллергическими реакциями, сосудистыми нарушениями и понижением болевого порога.
  • 7. Изменение пробора. Если очень долго носить прическу с определенным пробором, а затем кардинально ее поменять, но в некоторых местах кожа головы может болеть. Все дело в том, что волосы "привыкли" находиться в одном положении и реагируют чувствительностью на подобные изменения.

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