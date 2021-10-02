Холоеная кожа и быстрый обмен веществ: нутрициолог назвала суперполезный осенний продукт

Мякоть и косточки - разная польза. В мякоти содержаться витамины, микроэлементы и кислоты. Лимонная кислота улучшает энергообмен запускает энергию на уровне клетки. Яблочная кислота обладает антибактериальным эффектом.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Масло из семян облепихи богато жирными кислотами, включая:

1.Альфалиноленолевую кислоту (АLA). Она известна в широких кругах как материнская Омега 3, содержится в семенах. Необходима для поддержки:

клеточных мембран

для нейронов

активация работы желчного пузыря

снижение воспаления

для сосудов

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2.Линоленовая кислота (LA) - "полезная" Омега 6 содержится в семенах. Это увлажнение изнутри! Хотите увлажненную кожу, принимайте во внутрь, т.к. ускоряет производство липидов, укрепляя при это эпитермальный барьер.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

3.Масло из ягод, содержащего более 32 % пальмитолеиновой кислоты (омега-7), и масла из семян с высоким содержанием омега-3, 6, 9, витамина А, Е и СОД (супероксиддисмутаза). Важный фермент в организме, защищающего клетки и ткани от повреждения свободными радикалами.

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4.Растительные стерины - способствуют правильному жировому обмену в организме, улучшают циркуляцию крови, восстанавливают желудочно-кишечную микрофлору, способствуют пищеварению. Поддержка нервной системы и мозга.