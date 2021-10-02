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Доглянута шкіра і швидкий обмін речовин: нутриціолог назвала суперкорисний осінній продукт

Автор: Ольвія Агаркова

Осінь - щедра пора на корисні і смачні дари, які обов'язково потрібно включити в свій раціон. Один з них – ягоди обліпихи.

Обліпиха - це про красиву шкіру, антиоксидантний захист і багато інших корисностей-стверджує нутриціолог Юлія Макаренкова в Instagram.

М'якоть і кісточки - різна користь. У м'якоті міститися вітаміни, мікроелементи і кислоти. Лимонна кислота покращує енергообмін запускає енергію на рівні клітини. Яблучна кислота має антибактеріальний ефект.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Масло з насіння обліпихи багате жирними кислотами, включаючи:

1.Альфаліноленолеву кислоту (АLA). Вона відома в широких колах як материнська Омега 3, міститься в насінні. Необхідна для підтримки:

  • клітинних мембран
  • для нейронів
  • активація роботи жовчного міхура
  • зниження запалення
  • для судин


2.Ліноленова кислота (LA)- "корисна" Омега 6 міститься в насінні. Це зволоження зсередини! Хочете зволожену шкіру, приймайте всередину, тому що прискорює виробництво ліпідів, зміцнюючи при цьому епітермальний бар'єр.


⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

3.Масло з ягід, що містить більше 32 % пальмітолеїнової кислоти (омега-7), і масла з насіння з високим вмістом омега-3, 6, 9, вітаміну А, Е і СОД (супероксиддисмутаза). Важливий фермент в організмі, що захищає клітини і тканини від пошкодження вільними радикалами.

4.Рослинні стерини - сприяють правильному жировому обміну в організмі, покращують циркуляцію крові, відновлюють шлунково-кишкову мікрофлору, сприяють травленню. Підтримка нервової системи і мозку.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Наталія Самойленко назвала незаперечні переваги вживання в їжу гарбуза.

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дієтологЗдорова їжа