Хорошее самочувствие и красота: топ-3 простых напитка для здоровья кишечника

Здоровый кишечник – залог хорошего самочувствия и внешнего вида человека, а также всего организма в целом. Нарушение функций этого органа вызывает большое количество проблем и может привести к серьезным заболеваниям.

К тому же именно правильное функционирование кишечника способствует замедлению старения организма, так что начинаем antiage-программу: вводим в рацион 3 простых напитка, рецептами которых поделилась в своем блоге о здоровом питании нутрициоло Анна Биоториум.

Как помочь кишечнику (фото: pexels.com)

Три простых напитка для здоровья кишечника

Свекольный квас

В этом напитке много микроэлементов и витаминов, он полезен для здоровья внутренних органов, помогает избавиться от некоторых кожных заболеваний, проблем со сном. Особенно благотворно свекольный квас влияет на пищеварение.

Как приготовить:

Свеклу нарезать небольшими дольками, сложить в банку и залить водой. Накрыть марлей и оставить емкость в прохладном месте. Когда со дна банки вверх начнут подниматься пузырьки, квас можно пить.

2. Костный бульон

Костный бульон помогает уменьшить воспаление в кишечнике, укрепляет иммунитет и хорошо влияет на соединительные ткани в организме. В нем много глютамина, желатина и глицина, которые защищают слизистую кишечника.

Как приготовить:

Килограмм говяжьих или индюшачих или даже рыбных костей положить в большую кастрюлю с толстыми стенками и сбрызни двумя столовыми ложками яблочного уксуса.

Залить 4 литрами воды, добавить 2 чайных ложки соли и довести до кипения. Пенку не снимать! После этого уменьшить огонь и варить кости от 6-36 часов.

3. Сок алоэ

Алоэ широко известно своими противовоспалительными и заживляющими свойствами. Для кишечника сок этого растения тоже очень полезен, но нужно быть аккуратней – он обладает слабительным свойством. Принимать его лучше небольшими дозами по чайной ложке.

Как приготовить:

Для сока алоэ подойдут листья с подсохшими кончиками. Брать нужно только мякоть, без внешней оболочки.