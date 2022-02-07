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Сильнейший враг красоты: как избежать раннего старения кожи – диетолог

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Понедельник 07 февраля 2022 08:01
Сильнейший враг красоты: как избежать раннего старения кожи – диетолог Как оставаться молодой, простые и действенные советы (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Главный враг красоты и молодости – вовсе не возраст, как привыкли многие считать, а стресс.

Диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании рассказала о виде стресса, который ведет к раннему старению кожи.

"Раньше я была практически убеждена, возраст – основная причина старения кожи. Но как часто я вижу на приеме женщины за 50 с прекрасной кожей, без видимых морщин, в то время как молодые девушки 20-30 лет – с глубокими мелкими морщинками.

Оказывается, сильнейшим врагом нашей кожи является окислительный, или оксидативный стресс".

Сильнейший враг красоты: как избежать раннего старения кожи – диетолог

Меньше стресса (фото: pexels.com)

Оксидативный стресс – это процесс, при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов, которые разрушают структуру клеток. Они приводят к раннему старению кожи, образованию морщин и воспалений.

Причины оксидативного стресса

  • привычки питания, особенно употребление большого количества сахаров;
  • агрессивный ультрафиолет, он проникает глубоко в слой эпидермиса и разрушает белок коллагена, эластина, из-за чего кожа теряет упругость;
  • "синий свет" экранов телефонов, компьютеров, телевизоров, наша кожа ощущает его влияние;
  • плохая микрофлора и нездоровый кишечник, синдром мальабсорбции;
  • злоупотребление диетами, которые исключают незаменимые вещества организма;
  • злоупотребление алкоголем.

Сильнейший враг красоты: как избежать раннего старения кожи – диетологКрасота начинается изнутри, а уже потом маски и крем (фото: pexels.com)

Как противостоять окислительному стрессу

  1. Сбалансированное питание, содержащее достаточное количество белка, жиров, особенно растительных, клетчатки. Ешьте больше листовой зелени, капусты, морской жирной рыбы.⠀
  2. Включите в рацион продукты, содержащие вещества, которые напрямую влияют на выработку коллагена: биотин, а также аминокислот (лизина и пролина). Продукты, которые их содержат: цветная капуста, соя, орехи, натуральные масла, томаты, шпинат, яйца (вареные).
  3. Употреблять продукты, содержащие антиоксиданты. Различают антиоксиданты, которые можно получить из еды, и те, которые организм вырабатывает сам. Фактически – это "эликсиры красоты". Я уверена, что каждый из них мы должны знать "в лицо".
  4. Очищайте организм! Все органы, которые вырабатывают ферменты (в частности, кишечник), вырабатывают внутри тела собственные антиоксиданты и омолаживают организм. Поэтому уровень ферментов всегда должен быть в норме.

Раньше диетолог назвала главную причину бессонницы и отеков на лице.

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