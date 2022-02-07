Сильнейший враг красоты: как избежать раннего старения кожи – диетолог

Главный враг красоты и молодости – вовсе не возраст, как привыкли многие считать, а стресс.

Диетолог Анна Гоголева в своем блоге о здоровом питании рассказала о виде стресса, который ведет к раннему старению кожи.

"Раньше я была практически убеждена, возраст – основная причина старения кожи. Но как часто я вижу на приеме женщины за 50 с прекрасной кожей, без видимых морщин, в то время как молодые девушки 20-30 лет – с глубокими мелкими морщинками.

Оказывается, сильнейшим врагом нашей кожи является окислительный, или оксидативный стресс".

Меньше стресса (фото: pexels.com)

Оксидативный стресс – это процесс, при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов, которые разрушают структуру клеток. Они приводят к раннему старению кожи, образованию морщин и воспалений.

Причины оксидативного стресса

привычки питания, особенно употребление большого количества сахаров;

агрессивный ультрафиолет, он проникает глубоко в слой эпидермиса и разрушает белок коллагена, эластина, из-за чего кожа теряет упругость;

"синий свет" экранов телефонов, компьютеров, телевизоров, наша кожа ощущает его влияние;

плохая микрофлора и нездоровый кишечник, синдром мальабсорбции;

злоупотребление диетами, которые исключают незаменимые вещества организма;

злоупотребление алкоголем.

Красота начинается изнутри, а уже потом – маски и крем (фото: pexels.com)

Как противостоять окислительному стрессу