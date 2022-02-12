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Гарне самопочуття і краса: топ-3 простих напої для здоров'я кишечника

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Субота 12 лютого 2022 09:09
Гарне самопочуття і краса: топ-3 простих напої для здоров'я кишечника Від здоров'я кишечника залежить здоров'я всього організму (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Здоровий кишечник - запорука гарного самопочуття і зовнішнього вигляду людини, а також всього організму в цілому. Порушення функцій цього органу викликає велику кількість проблем і може привести до серйозних захворювань.

До того ж саме правильне функціонування кишечника сприяє уповільненню старіння організму, так що починаємо antiage-програму: вводимо в раціон 3 простих напої, рецептами яких поділилася в своєму блозі про здорове харчування нутриціоло Анна Біоторіум.

Гарне самопочуття і краса: топ-3 простих напої для здоров'я кишечника

Як допомогти кишечнику (фото: pexels.com)

Три простих напої для здоров'я кишечника

  1. Буряковий квас

У цьому напої багато мікроелементів і вітамінів, він корисний для здоров'я внутрішніх органів, допомагає позбутися від деяких шкірних захворювань, проблем зі сном. Особливо благотворно буряковий квас впливає на травлення.

  • Як приготувати:

Буряк нарізати невеликими часточками, скласти в банку і залити водою. Накрити марлею і залишити ємність в прохолодному місці. Коли з дна банки вгору почнуть підніматися бульбашки, квас можна пити.

2. Кістковий бульйон

Кістковий бульйон допомагає зменшити запалення в кишечнику, зміцнює імунітет і добре впливає на сполучні тканини в організмі. У ньому багато глютаміну, желатину і гліцину, які захищають слизову кишечника.

  • Як приготувати:

Кілограм яловичих або індичих або навіть рибних кісток покласти у велику каструлю з товстими стінками і скропити двома столовими ложками яблучного оцту.

Залити 4 літрами води, додати 2 чайних ложки солі і довести до кипіння. Пінку не знімати! Після цього зменшити вогонь і варити кістки від 6-36 годин.

3. Сік алое

Алое широко відоме своїми протизапальними і загоюють властивостями. Для кишечника сік цієї рослини теж дуже корисний, але потрібно бути акуратними – він має проносну властивість. Приймати його краще невеликими дозами по чайній ложці.

  • Як приготувати:

Для соку алое підійдуть листя з підсохлими кінчиками. Брати потрібно тільки м'якоть, без зовнішньої оболонки.

Раніше нутриціолог розповіла, як уникнути раннього старіння шкіри.

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