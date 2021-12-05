Для хорошего сна и поддержки желудка: нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет

Новогодние праздники и долгожданный отпуск не за горами? Всем известно, что перелет - это стресс для организма, а на отдыхе из-за смены климата или питания могут произойти совершенно непредсказуемые вещи в организме.
Поэтому наш организм нуждается в помощи. В самолете лучше прогуляться несколько раз, чтобы избежать застои лимфы, снять обувь во время полета, надеть компрессионное белье на ноги в виде чулок или носочков, держать ноги немножко выше пола, рассказала в своем Instagram нутрициолог Евгения Хелс.
Чтобы полет прошел в удовольствие (фото: pexels.com)
Позаботьтесь о своем сне и удобстве, не надевайте одежду с тугими резинками, то же касается нижнего белья, возьмите в полет подушечки.
1. Поддержите свой кишечник метобиотиками или взять с собой любые пробиотики. Принимать вместе с приемами пищи - 2 раза в день.
2. Возьмите с собой Nac - для поддержания антиоксидантой системы, помним, что его хорошо пить перед тем, если вы собрались на вечеринку.
Принимать 2 раза в день - утром и вечером перед приемом пищи.
3. Витамин С - в любом случае смена климата. Или можно взять с собой в случае недомогания. По 500 мг - 2 раза в день утром и вечером.
4. Также хорошо помогает цинк, если переохладился. При первых признаках простуды принимаем до 30 мг в день.
5. Возьмите с собой энеросорбенты, например, энтеросгель.
6. У кого есть проблемы с засыпаниями - хорошо взять беруши и темную маску.
⠀
7. А также мелотанин при смене часовых поясов для крепкого сна.
Приятного отдыха!
Раньше нутрициолог рассказала, какие продукты помогут от грибков и паразитов.