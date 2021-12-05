Для хорошего сна и поддержки желудка: нутрициолог рассказала, что взять с собой в самолет

Чтобы полет прошел в удовольствие (фото: pexels.com)

Позаботьтесь о своем сне и удобстве, не надевайте одежду с тугими резинками, то же касается нижнего белья, возьмите в полет подушечки.

Также есть свои правила приема пищи перед самолетом.

За несколько дней убираем все соленое из рациона, в том числе, сыр. Перед самолетом исключаем фрукты и сладкое.

Выбирайте белково-жировые перекусы.

Не пейте алкоголь и кофе перед и во время полета!

Выбирайте чистую воду, в это время организм в ней очень нуждается!

Что нужно взять с собой в полет?

1. Поддержите свой кишечник метобиотиками или взять с собой любые пробиотики. Принимать вместе с приемами пищи - 2 раза в день.

2. Возьмите с собой Nac - для поддержания антиоксидантой системы, помним, что его хорошо пить перед тем, если вы собрались на вечеринку.

Принимать 2 раза в день - утром и вечером перед приемом пищи.

3. Витамин С - в любом случае смена климата. Или можно взять с собой в случае недомогания. По 500 мг - 2 раза в день утром и вечером.

4. Также хорошо помогает цинк, если переохладился. При первых признаках простуды принимаем до 30 мг в день.

5. Возьмите с собой энеросорбенты, например, энтеросгель.

6. У кого есть проблемы с засыпаниями - хорошо взять беруши и темную маску.

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7. А также мелотанин при смене часовых поясов для крепкого сна.

Приятного отдыха!