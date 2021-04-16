Худеем с удовольствием: как сделать еду вкуснее

Довольно часто срывы на диете происходят потому, что нам просто невкусно. В нашем рационе сокращается количество соли, сахара, жира и еда кажется пресной и не такой привлекательной, как раньше. Врач-диетолог Альбина Комиссарова подготовила список того, что сделает ваши привычные блюда вкуснее, но при этом сохраняя их здоровый вариант.
О том, как сделать любую еду более вкусной, она рассказала на своей странице в Instagram.
Ароматное масло.
Добавив пару капель кунжутного масла к овощам, рису или птице, вы увидите, как они заиграют новыми красками. Также можно дома сделать масло с травами и чесноком.
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Рисовый/яблочный уксус или лимонный сок.
Особенно вкусно со свежими овощами. Придаст свежесть блюду!
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Соевый соус.
Помимо соли, этот продукт ферментированный, а значит, содержит натуральный глутамат натрия, поэтому ложка соевого соуса также добавит вкус привычным блюдам.
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Мирин.
Сладкий соус из рисового вина. Здесь он больше для сочетания (соевый соус+мирин) - румяные и вкусные овощи.
Иллюстративное фото (фото: instagram.com/doctor_komissarova)
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