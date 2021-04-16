Худнемо із задоволенням: як зробити їжу смачнішою

Ароматне масло.

Додавши кілька крапель кунжутного масла до овочів, рису або птиці, ви побачите, як вони заграють новими фарбами. Також можна вдома зробити масло з травами і часником.

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Рисовий/яблучний оцет або лимонний сік.

Особливо смачно зі свіжими овочами. Додасть свіжість страві!

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Соєвий соус.

Крім солі, цей продукт ферментований, а отже, містить натуральний глутамат натрію, тому ложка соєвого соусу також додасть смак звичних страв.

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Мірін.

Солодкий соус з рисового вина. Тут він більше для поєднання (соєвий соус+мірін) - рум'яні і смачні овочі.

Ілюстративне фото (фото: instagram.com/doctor_komissarova)