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Худнемо із задоволенням: як зробити їжу смачнішою

Автор: Марина Настевич

Досить часто зриви на дієті відбуваються тому, що нам просто несмачно. В нашому раціоні зменшується кількість солі, цукру, жиру і їжа здається прісною і не такою привабливою, як раніше. Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова підготувала список того, що зробить ваші звичні страви смачніше, але при цьому зберігаючи їх здоровий варіант.

Про те, як зробити будь-яку їжу смачнішою, вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Ароматне масло.

Додавши кілька крапель кунжутного масла до овочів, рису або птиці, ви побачите, як вони заграють новими фарбами. Також можна вдома зробити масло з травами і часником.

Рисовий/яблучний оцет або лимонний сік.

Особливо смачно зі свіжими овочами. Додасть свіжість страві!

Соєвий соус.

Крім солі, цей продукт ферментований, а отже, містить натуральний глутамат натрію, тому ложка соєвого соусу також додасть смак звичних страв.

Мірін.

Солодкий соус з рисового вина. Тут він більше для поєднання (соєвий соус+мірін) - рум'яні і смачні овочі.

Ілюстративне фото (фото: instagram.com/doctor_komissarova)

Раніше дієтолог поділилася цікавими порадами, як перестати їсти на ніч.

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Новини України здоровое питаниедієтолог
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