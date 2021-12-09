Хватит болеть от любого чиха: нутрициолог назвала пять простых продуктов для иммунитета

Сегодня у многих появилась тревожность за здоровье, свое и родных, но нужно не бояться вирусов, а укреплять иммунитет для борьбы с ними.

Если вы чувствуете, что на любой "чих" заболеваете, то самое время взяться за свой иммунитет. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Юлия Хелсблог.

Она выделила 6 ингредиентов в пище, которые сама же внедряет в свой рацион уже не первый год.

"И, в совокупности вышеперечисленных факторов, мой иммунный ответ стал сильнее, чем еще четыре года назад, когда раз в 1,5-2 месяца ОРВИ выбивало меня из привычного ритма жизни. Знакомо?".

Что есть для повышения иммунитета: 6 простых продуктов

Куркума

Сдерживает проникновение вирусов в клетки. Оказывает мощное противовоспалительное действие. Защищает от оксидативного повреждения. 0.5 чайной ложки + 0,5 масла ГХИ с утра.

Мед, лимон, имбирь

В сочетании с горячим напитком это древнее супертрио сохраняет жидкость в организме. Оказывает мощный противокашлевый эффект. После напитка с имбирем не выходить час на улицу, если прохладно.

Витамин С

Необходим для образования коллагена и нашей молодости. Ускоряет выздоровление. Добавляем по 1-2 мг витамина С в период ОРВИ и профилактику 500 мг.

Специи (фото: pexels.com)

Селен

Важный микроэлемент с антиоксидантными свойствами, участвующий в иммунных реакциях. Наша способность справляться с инфекциями напрямую зависит от его количества в организме. Почвы очень обеднены и содержат пониженное количество селена, но он еще содержится в бразильских орехах! Суточная потребность - 2 бразильских ореха.

Витамин Д

Т-клетки, главные регуляторы иммунных процессов, перестают циркулировать по организму с нужной скоростью при дефиците витамина Д.

Эхинацея пурпурная

Внимание: не стоит назначать себе препараты самостоятельно, обратитесь к специалисту по правильному питанию и врачу.