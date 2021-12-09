ru ua
Чт, 09 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хватит болеть от любого чиха: нутрициолог назвала пять простых продуктов для иммунитета

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 20:09
Хватит болеть от любого чиха: нутрициолог назвала пять простых продуктов для иммунитета Нутрициолог Юлия Хелсблог (фото: instagram.com/julia.healthblog)
Автор: Татьяна Турчаникова

Сегодня у многих появилась тревожность за здоровье, свое и родных, но нужно не бояться вирусов, а укреплять иммунитет для борьбы с ними.

Хороший иммунный ответ - это залог образа жизни, привычек, питания, закрытых дефицитов, качественного сна.

Если вы чувствуете, что на любой "чих" заболеваете, то самое время взяться за свой иммунитет. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Юлия Хелсблог.

Она выделила 6 ингредиентов в пище, которые сама же внедряет в свой рацион уже не первый год.

"И, в совокупности вышеперечисленных факторов, мой иммунный ответ стал сильнее, чем еще четыре года назад, когда раз в 1,5-2 месяца ОРВИ выбивало меня из привычного ритма жизни. Знакомо?".

Что есть для повышения иммунитета: 6 простых продуктов

  • Куркума

Сдерживает проникновение вирусов в клетки. Оказывает мощное противовоспалительное действие. Защищает от оксидативного повреждения. 0.5 чайной ложки + 0,5 масла ГХИ с утра.

  • Мед, лимон, имбирь

В сочетании с горячим напитком это древнее супертрио сохраняет жидкость в организме. Оказывает мощный противокашлевый эффект. После напитка с имбирем не выходить час на улицу, если прохладно.

  • Витамин С

Необходим для образования коллагена и нашей молодости. Ускоряет выздоровление. Добавляем по 1-2 мг витамина С в период ОРВИ и профилактику 500 мг.

Хватит болеть от любого чиха: нутрициолог назвала пять простых продуктов для иммунитетаСпеции (фото: pexels.com)

  • Селен

Важный микроэлемент с антиоксидантными свойствами, участвующий в иммунных реакциях. Наша способность справляться с инфекциями напрямую зависит от его количества в организме. Почвы очень обеднены и содержат пониженное количество селена, но он еще содержится в бразильских орехах! Суточная потребность - 2 бразильских ореха.

  • Витамин Д

Т-клетки, главные регуляторы иммунных процессов, перестают циркулировать по организму с нужной скоростью при дефиците витамина Д.

  • Эхинацея пурпурная

Внимание: не стоит назначать себе препараты самостоятельно, обратитесь к специалисту по правильному питанию и врачу.

Раньше нутрициолог рассказала, как приготовить стейк для вегетарианцев, пошаговый рецепт.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Гололед на улице: как правильно передвигаться и спастись от трамв
Гололед на улице: как правильно передвигаться и спастись от трамв