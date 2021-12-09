Досить хворіти від будь-якого чиха: нутриціолог назвала п'ять простих продуктів для імунітету

Сьогодні у багатьох з'явилася тривожність за здоров'я, своє і рідних, але потрібно не боятися вірусів, а зміцнювати імунітет для боротьби з ними.

Якщо ви відчуваєте, що на будь-який "чих" захворюєте, то саме час взятися за свій імунітет. Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Юлія Хелсблог.

Вона виділила 6 інгредієнтів в їжі, які сама ж впроваджує в свій раціон вже не перший рік.

"І, в сукупності перерахованих вище факторів, моя імунна відповідь стала сильнішою, ніж ще чотири роки тому, коли раз в 1,5-2 місяці ГРВІ вибивало мене зі звичного ритму життя. Знайомо?".

Що їсти для підвищення імунітету: 6 простих продуктів

Куркума

Стримує проникнення вірусів в клітини. Надає потужну протизапальну дію. Захищає від оксидативного пошкодження. 0.5 чайної ложки + 0,5 масла дхі з ранку.

Мед, лимон, імбир

У поєднанні з гарячим напоєм це стародавнє супертріо зберігає рідину в організмі. Надає потужний протикашльовий ефект. Після напою з імбиром не виходити годину на вулицю, якщо прохолодно.

Вітамін С

Необхідний для утворення колагену і нашої молодості. Прискорює одужання. Додаємо по 1-2 мг вітаміну С в період ГРВІ та профілактику 500 мг.

Спеції (фото: pexels.com)

Селен

Важливий мікроелемент з антиоксидантними властивостями, що бере участь в імунних реакціях. Наша здатність справлятися з інфекціями безпосередньо залежить від його кількості в організмі. Грунти дуже збіднені і містять знижену кількість селену, але він ще міститься в бразильських горіхах! Добова потреба - 2 бразильських горіха.

Вітамін Д

Т-клітини, головні регулятори імунних процесів, перестають циркулювати по організму з потрібною швидкістю при дефіциті вітаміну Д.

Ехінацея пурпурна

Увага: не варто призначати собі препарати самостійно, зверніться до фахівця з правильного харчування і лікаря.