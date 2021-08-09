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Идеальная продуктовая корзина: нутрициолог раскрыла секреты наполнения

Автор: Ольвия Агаркова

У всех разные диетические потребности и вкусовые предпочтения, но в целом поход по магазинам за полезными продуктами означает тележку, наполненную продуктами, богатыми питательными веществами.

Нутрициолог Ольга Усенко на странице в Instagram детально расписала содержимое продуктовой корзины тех, кто хочет питаться правильно и сбалансировано.

Пример того, что может содержать продуктовая корзина для здорового питания:

  • Некрахмалистые овощи: цветная капуста, спаржа, брокколи, сладкий перец, лук, чеснок, сладкий перец, зелень, лук-порей, грибы, огурец
  • Фрукты: апельсины, бананы, яблоки, грейпфрут, лимоны, черника, голубика, клубника, груши, авокадо
  • Белки: яйца, рыба, курица, фарш из индейки, тофу, морепродукты
  • Крахмалистые овощи: сладкий картофель, картофель, кабачки

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Зерновые и бобовые: киноа, овес, коричневый и нешлифованный рис, бобы, гречка, чечевица, ячмень, булгур
  • Орехи, семечки и ореховая паста: тыквенные семечки, орехи макадамия, миндаль, натуральное арахисовое масло
  • Консервы: консервированный лосось, сардины, консервированная фасоль, тунец, кукуруза
  • Масла и приправы: оливковое масло, масло авокадо, яблочный уксус, бальзамический уксус, сушеные специи, мед
  • Молочные и немолочные продукты: жирный греческий йогурт, сыр пармезан, козий сыр, растительное молоко с хорошим составом
  • Снеки: темный шоколада, сухофрукты, чипсы из овощей и фруктов.

Это далеко не полный список продуктов, но принцип понятен. Нет ничего лучше разнообразного рациона. И конечно, в этот список можно добавлять и ваши любимые блюда и даже запрещенные продукты.

80% вашего рациона должно быть правильным, 20% мы оставляем для слабостей.

Напомним, что ранее диетолог Альбина Комиссарова назвала топ-10 причин, мешающих похудеть.

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