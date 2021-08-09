Ідеальна продуктова корзина: yутриціолог розкрила секрети наповнення

Приклад того, що може містити продуктовий кошик для здорового харчування:

Некрохмалисті овочі: цвітна капуста, спаржа, брокколі, солодкий перець, цибуля, часник, солодкий перець, зелень, цибуля-порей, гриби, огірок

Фрукти: апельсини, банани, яблука, грейпфрут, лимони, чорниця, лохина, полуниця, груші, авокадо

Білки: яйця, риба, курка, фарш з індички, тофу, морепродукти

Крохмалисті овочі: солодка картопля, картопля, кабачки

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Зернові та бобові: кіноа, овес, коричневий і нешліфований рис, боби, гречка, сочевиця, ячмінь, булгур

Горіхи, насіння і горіхова паста: гарбузове насіння, горіхи макадамія, мигдаль, натуральне арахісове масло

Консерви: консервований лосось, сардини, консервована квасоля, тунець, кукурудза

Масла і приправи: оливкова олія, масло авокадо, яблучний оцет, бальзамічний оцет, сушені спеції, мед

Молочні та немолочні продукти: жирний грецький йогурт, сир пармезан, козячий сир, рослинне молоко з хорошим складом

Снеки: темний шоколаду, сухофрукти, чіпси з овочів і фруктів.

Це далеко не повний список продуктів, але принцип зрозумілий. Немає нічого кращого різноманітного раціону. І звичайно, в цей список можна додавати і ваші улюблені страви і навіть заборонені продукти.



80% вашого раціону має бути правильним, 20% ми залишаємо для слабкостей.