Ідеально до чаю: нутриціолог дала простий рецепт корисного десерту
Що приготувати до чаю, щоб вся сім'я була задоволена, а мама точно знала, що нагодувала рідних не просто смачно, а ще й корисно?
Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram дала рецепт корисних мафінів з вишнею. Пальчики облизувати не треба - потрібно готувати в найближчий вільний день, порадила вона.
Мафіни з вишнею (фото: instagram.com/biotorium)
Мафіни з вишнею: покроковий рецепт⠀
Інгредієнт:
- Рисове борошно, 2 склянки,
- Сироп з топінамбура, ½ склянки,
- Лляна мука, 2 столові ложки,
- Волоські горіхи - 130 г,
- Розпушувач - 1 чайна ложка,
- Морська сіль за смаком,
- Вода - 400 мл,
- Мед - 2 столові ложки,
- Заморожена вишня - 300 г.⠀
Приготування:
1. Розігріваємо духовку до 180 градусів.
2. Змішуємо рисове борошно, розпушувач, подрібнені волоські горіхи і сіль.
3. Лляне борошно заливаємо невеликою кількістю води і залишаємо на 10-15 хвилин.
4. Змішуємо лляну масу, сироп топінамбура і мед.
5. В отриману суміш додаємо борошно, воду і добре перемішуємо.
6. Додаємо кілька вишень і збиваємо блендером.
7. У тісто висипаємо залишилася вишню і перемішуємо ложкою.
8. Розкладаємо по формах і випікаємо при 180 з 25 хвилин (точний час залежить від вашої духовки, готовність перевіряти зубочисткою).⠀
Приємного апетиту!
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