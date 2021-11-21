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Ідеально до чаю: нутриціолог дала простий рецепт корисного десерту

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Неділя 21 листопада 2021 19:33
Ідеально до чаю: нутриціолог дала простий рецепт корисного десерту Що приготувати до чаю (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Що приготувати до чаю, щоб вся сім'я була задоволена, а мама точно знала, що нагодувала рідних не просто смачно, а ще й корисно?

Нутриціолог Анна Макарова у своєму Instagram дала рецепт корисних мафінів з вишнею. Пальчики облизувати не треба - потрібно готувати в найближчий вільний день, порадила вона.

Ідеально до чаю: нутриціолог дала простий рецепт корисного десертуМафіни з вишнею (фото: instagram.com/biotorium)

Мафіни з вишнею: покроковий рецепт⠀

Інгредієнт:

  • Рисове борошно, 2 склянки,
  • Сироп з топінамбура, ½ склянки,
  • Лляна мука, 2 столові ложки,
  • Волоські горіхи - 130 г,
  • Розпушувач - 1 чайна ложка,
  • Морська сіль за смаком,
  • Вода - 400 мл,
  • Мед - 2 столові ложки,
  • Заморожена вишня - 300 г.⠀

Приготування:

1. Розігріваємо духовку до 180 градусів.

2. Змішуємо рисове борошно, розпушувач, подрібнені волоські горіхи і сіль.

3. Лляне борошно заливаємо невеликою кількістю води і залишаємо на 10-15 хвилин.

4. Змішуємо лляну масу, сироп топінамбура і мед.

5. В отриману суміш додаємо борошно, воду і добре перемішуємо.

6. Додаємо кілька вишень і збиваємо блендером.

7. У тісто висипаємо залишилася вишню і перемішуємо ложкою.

8. Розкладаємо по формах і випікаємо при 180 з 25 хвилин (точний час залежить від вашої духовки, готовність перевіряти зубочисткою).⠀

Приємного апетиту!

Раніше yутриціолог розповіла, як позбутися від кашлю у домашніх умовах.

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