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Иммуностимулятор и антиоксидант: нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодости

Новина українською →
Пятница 29 октября 2021 09:09
Иммуностимулятор и антиоксидант: нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодости Анна Биоториум (instagram.com/biotorium)
Автор: Татьяна Турчаникова

Секрет молодости, здоровья и красоты - это не какая-то волшебная таблетка, это… волшебная водоросль спирулина.

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, какие были открытия в рамках этого продукта в исследованиях за прошедшие полстолетия. ⠀

Иммуностимулятор и антиоксидант: нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодостиВодоросли творят чудеса (фото: pexels.com)

1. Белок.

Протеин спирулины превышает протеин куриного яичного желтка (48%), который признан эталоном по количеству его содержания.

Интересно: в Южной Америке до покорения местного населения испанцами и португальцами люди полагались только на спирулину как на источник протеина. Вот на чем, оказывается, инки и ацтеки выращивали свои мышцы в течение 5 тысяч лет.

2. Иммуностимулятор.

Доказано, что спирулина обладает иммуномодулирующими и противовирусными свойствами.

3. Состав. Спирулина содержит:

  • железо (больше, чем в красном мясе),
  • витамин Е,
  • цинк, кальций, селен, калий и марганец,
  • витамины группы В,
  • витамин К,
  • витамин А в виде бета-каротина,
  • йод.

Металлотионеины - белки с высоким содержанием цистеина, способные связывать цинк, медь, селен, кадмий, ртуть, серебро, мышьяк и тяжелые металлы.Спирулина содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных веществ.

4. Особую популярность спирулина получила после того, как в 1988 г. НАСА предложило выращивать ее в космосе для использования космонавтами.

5. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Если коротко - прощай, старость. Спирулина является источником антиоксидантов, которые могут защитить от окислительного повреждения клеток.

Иммуностимулятор и антиоксидант: нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодостиСпирулина подарит здоровье и хорошее настроение (фото: pexels.com)

6. Диабет.

Спирулина снижает уровень глюкозы в крови. Кроме того, дополнительное применение этой водоросли дает больше шансов на повышение чувствительности к инсулину.

7. Холестерин.⠀

Спирулина может снизить общий холестерин, "плохой" холестерин ЛПНП и триглицериды, в то же время повышая "хороший" холестерин ЛПВП.

8. Мозг.⠀

Защищает стволовые клетки в мозгу от сокращения роста при воспалении.

9. Аллергия.

Спирулина способна эффективно уменьшать заложенность носа, чихание, зуд, слезотечение из глаз, аллергический ринит. И это далеко не все исследования, которые говорять о том, что употребление спирулины - шаг к здоровью и молодости.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Раньше нутрициолог предупредила, что хроническая усталость может быть признаком кандиды.

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