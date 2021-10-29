Иммуностимулятор и антиоксидант: нутрициолог назвала незаменимый продукт для здоровья и молодости
Секрет молодости, здоровья и красоты - это не какая-то волшебная таблетка, это… волшебная водоросль спирулина.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram рассказала, какие были открытия в рамках этого продукта в исследованиях за прошедшие полстолетия. ⠀
Водоросли творят чудеса (фото: pexels.com)
1. Белок.
Протеин спирулины превышает протеин куриного яичного желтка (48%), который признан эталоном по количеству его содержания.
Интересно: в Южной Америке до покорения местного населения испанцами и португальцами люди полагались только на спирулину как на источник протеина. Вот на чем, оказывается, инки и ацтеки выращивали свои мышцы в течение 5 тысяч лет.
2. Иммуностимулятор.
Доказано, что спирулина обладает иммуномодулирующими и противовирусными свойствами.
3. Состав. Спирулина содержит:
- железо (больше, чем в красном мясе),
- витамин Е,
- цинк, кальций, селен, калий и марганец,
- витамины группы В,
- витамин К,
- витамин А в виде бета-каротина,
- йод.
Металлотионеины - белки с высоким содержанием цистеина, способные связывать цинк, медь, селен, кадмий, ртуть, серебро, мышьяк и тяжелые металлы.Спирулина содержит большое количество антиоксидантов и противовоспалительных веществ.
4. Особую популярность спирулина получила после того, как в 1988 г. НАСА предложило выращивать ее в космосе для использования космонавтами.
5. Антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Если коротко - прощай, старость. Спирулина является источником антиоксидантов, которые могут защитить от окислительного повреждения клеток.
Спирулина подарит здоровье и хорошее настроение (фото: pexels.com)
6. Диабет.
Спирулина снижает уровень глюкозы в крови. Кроме того, дополнительное применение этой водоросли дает больше шансов на повышение чувствительности к инсулину.
7. Холестерин.⠀
Спирулина может снизить общий холестерин, "плохой" холестерин ЛПНП и триглицериды, в то же время повышая "хороший" холестерин ЛПВП.
8. Мозг.⠀
Защищает стволовые клетки в мозгу от сокращения роста при воспалении.
9. Аллергия.
Спирулина способна эффективно уменьшать заложенность носа, чихание, зуд, слезотечение из глаз, аллергический ринит. И это далеко не все исследования, которые говорять о том, что употребление спирулины - шаг к здоровью и молодости.
Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед применением проконсультируйтесь с врачом.
Раньше нутрициолог предупредила, что хроническая усталость может быть признаком кандиды.