Исключите эти продукты: врач рассказала, как быстро скинуть 2-3 лишних кило

Хочется почистить свой организм от паразитов, грибов и патогенных бактерий в кишечнике? Для такого рода очистки нужна серьезная подготовка. Кому нужно "почиститься":

- любые виды аллергий: на кошачью и собачью шерсть, на пыль, на продукты - это тоже повод почистить свой организм,

- если есть лишний вес или ожирение - welcome,

- если есть проблемы с ЖКТ: дисбиозы, запоры, дефицит ферментов и т. д.,

- если кажется, что все хорошо, но не хватает энергии, упадок сил, депрессия, плохой сон, перепады настроения.