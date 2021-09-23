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Виключіть ці продукти: лікар розповіла, як швидко скинути 2-3 зайвих кіло

Автор: Тетяна Турчанікова

Хочеться почистити свій організм від паразитів, грибів і патогенних бактерій в кишечнику? Для такого роду очищення потрібна серйозна підготовка. Кому потрібно "почиститися":

- будь-які види алергій: на котячу і собачу шерсть, на пил, на продукти-це теж привід почистити свій організм,

- якщо є зайва вага або ожиріння-welcome,

- якщо є проблеми з шлунково-кишкового тракту: дисбіози, запори, дефіцит ферментів і т. д.,

- якщо здається, що все добре, але не вистачає енергії, занепад сил, депресія, поганий сон, перепади настрою.

Як мінімум, одна з вище перерахованих причин може бути підставою для початку чисткию, розповіла в своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.

Включаємо режим "чисте харчування" (фото: pexels.com)

Перше, що потрібно зробити, щоб почистити організм і скинути 2-3 зайвих кіло, - почистити своє харчування.

Список дозволених / заборонених продуктів

  • Тваринний білок:

можна: яловичина, баранина, кролик, курка, індичка, субпродукти, риба, морепродукти, яйця, ікра

не можна: свинину, ковбасні вироби, готові напівфабрикати

  • Молочні продукти

можна: козячий сир, сир, вершкове масло

не можна:молоко, йогурт, кефір, сметана, ряжанка

  • Жир:

можна: масло холодного віджиму, масло ДХІ, вершкове масло

не можна:рафінована олія

  • Овочі / зелень

можна: все крім картоплі, помідорів, баклажанів; грибів

  • Фрукти / ягоди

можна: цитрусові, яблука, ківі, гранат, груші, журавлина, брусниця

не можна: банани, виноград, сухофрукти

  • Крупи / бобові

можна: гречка, бурий рис, кіноа, квасоля, сочевиця

не можна: макарони з білого борошна, булгур, вівсянка

  • Питво

можна: чиста вода, мінеральна вода, трав'яний чай, іван-чай

не можна: кава, алкоголь, пакетовані соки, газована вода

Виключаємо цукор, магазинні соуси, хліб, торти, печиво, цукерки

Головне завдання: організувати 3 повноцінних прийому пиши, без перекусів. Це робимо для того, щоб привести в норму рівень цукру крові і інсулін.

Погодьтеся, з таким списком дозволених продуктів з голоду ніхто не помре. Всього-то треба виключити з раціону, відверто шкідливі і неякісні продукти. І краще назовсім.

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