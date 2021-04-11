Источник красоты и стройности: нутрициолог назвала два простых продукта, богатых биотином

"Скажу сразу, существуют только 2 пищевых источника, богатых биотином.

1. Яйца, все (желток) - 15-30 мкг,

2. Печень говяжья и свиная - от 35 мкг (до 200 мкг). ⠀

И все. Во всех остальных источниках биотина в среднем 5 мкг и менее", - написала Валентина. То есть, чтобы получить полезный элемент из других продуктов, придется съесть их нереально много.

Сколько биотина нужно человеку в сутки?

"Минимальная суточная норма - 30 мкг, по некоторым данным, 50-100 мкг", - рассказала Валентина.

Чем полезен биотин

Для красоты: если слоятся ногти, кожа сухая, волосы лезут. Для нормализации веса: если есть инсулинорезистентность.

"Биотин регулирует экспрессию генов, которые необходимы для метаболизма инсулина и глюкозы: стимулирует активность генов, регулирующих усвоение глюкозы, повышает продукцию инсулина и увеличивает чувствительность к нему, снижает "плохой" холестерин", - добавила Скороход.

Она рассказала, что так как не все употребляют ежедневно яйца и печень, а состояние нашей микрофлоры (синтезирует биотин) не всегда идеально, то стоит принимать биотин дополнительно.

"Если вы принимаете поливитамины, биотин, скорее всего, будет в концентрации от 30 мкг, в В-комплексе - от 200 мкг, в моноварианте - от 500 мкг», - рассказала Валентина.

Гид по продутам, содержащим биотин (фото: instagram.com/valentina.skorohod)

Кому показано принимать биотин

"Тем, кому знакомы проблемы с красотой и весом, описанные выше. Также с возрастом снижается содержание биотина и других витаминов группы В, если есть кишечная патология, нарушение обмена веществ, СРК, гипокалорийное питание, гельминтозы… Даже сбалансированное питание является дефицитным по большинству витаминов на 20-30%, в том числе - биотина", - рассказала доктор.

Также Скороход подчеркнула, что биотин - это все лишь одно из всех веществ, необходимых для здоровья и красоты.

"Витамины и другие микронутриенты жизненно необходимы и должны поступать в организм адекватном количестве ежедневно", - подытожила Валентина, подчеркнув, что перед приемами добавок, стоит проконсультироваться со своим врачом.