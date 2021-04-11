Джерело краси і стрункості: нутриціолог назвала два простих продукти, багатих біотином

"Скажу відразу, існують тільки 2 харчових джерела, багатих біотином.

1. Яйця, всі (жовток) - 15-30 мкг,

2. Печінка яловича та свиняча - від 35 мкг (до 200 мкг). ⠀

І все. У всіх інших джерелах біотину в середньому 5 мкг і менше", - написала Валентина. Тобто, щоб отримати корисний елемент з інших продуктів, доведеться з'їсти їх нереально багато.

Скільки біотину потрібно людині на добу?

"Мінімальна добова норма - 30 мкг, за деякими даними, 50-100 мкг", - розповіла Валентина.

Чим корисний біотин

Для краси: якщо шаруються нігті, шкіра суха, волосся лізе. Для нормалізації ваги: якщо є інсулінорезистентність.

"Біотин регулює експресію генів, які необхідні для метаболізму інсуліну і глюкози: стимулює активність генів, що регулюють засвоєння глюкози, підвищує продукцію інсуліну і збільшує чутливість до нього, знижує "поганий" холестерин", - додала Скороход.

Вона розповіла, що так як не всі вживають щодня яйця і печінку, а стан нашої мікрофлори (синтезує біотин) не завжди ідеальний, то варто приймати біотин додатково.

"Якщо ви приймаєте полівітаміни, біотин, швидше за все, буде в концентрації від 30 мкг, в В-комплексі - від 200 мкг, в моноварианте - від 500 мкг», - розповіла Валентина.

Гід по продутам, що містить біотин (фото: instagram.com/valentina.skorohod)

Кому показано приймати біотин

"Тим, кому знайомі проблеми з красою і вагою, описані вище. Також з віком знижується вміст біотину та інших вітамінів групи В, якщо є кишкова патологія, порушення обміну речовин, СРК, гипокалорийное харчування, гельмінтози... Навіть збалансоване харчування є дефіцитним по більшості вітамінів на 20-30%, в тому числі - біотину", - розповіла доктор.

Також Скороход підкреслила, що біотин - це лише одне з усіх речовин, необхідних для здоров'я та краси.

"Вітаміни та інші мікронутрієнти життєво необхідні і повинні надходити до організму в адекватній кількості щодня", - підсумувала Валентина, підкресливши, що перед прийомами добавок, варто проконсультуватися зі своїм лікарем.