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Избавиться, чтобы похудеть: нутрициолог назвала привычки, мешающие сбросить вес

Новина українською →
Вторник 09 ноября 2021 11:05
Избавиться, чтобы похудеть: нутрициолог назвала привычки, мешающие сбросить вес Привычки, которые мешают худеть (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

В холодильнике - только овощи и куриная грудка, исключили молочку / глютен / картофель / хлеб и др., а отражение в зеркале все еще не радует?

Сверьтесь со списком, нет ли у вас привычек, мешающих снижению веса, которым поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Ищете врагов среди продуктов и радикально их исключаете, вместо того, чтобы знать, в чем заключается сбалансированный рацион. Баланс нутриентов и общий объем съеденного за день - вот что действительно важно!

Избавиться, чтобы похудеть: нутрициолог назвала привычки, мешающие сбросить весЧипсы не способствуют похудению (фото: pexels.com)

Привычки, которые мешают сбросить вес

  • Пропускаете завтрак. После хорошего плотного завтрака желания что-нибудь перекусить не возникнет до обеда, а сам обед вы не съедите порцию за троих.
  • Пренебрегаете гарниром в обед и ужин. Уверены, что от круп поправляются. Но как результат вас тянет на сладкое. А между тем доказано, что здоровая норма углеводов составляет целых 45-60 % от суточного рациона. Только нужных нашему организму углеводов, а не сладости.
  • Вы знаете, что орехи и авокадо полезны - и чаще всего выбираете их на перекус. Не забывайте, что данные продукты невероятно калорийны из-за большого количества жиров в составе. 15-20 г орехов и 40-50 г авокадо - достаточно в день.
  • Это касается и фруктов, которые не стоит есть в неограниченном количестве (о них я тоже неоднократно писала), 2-3 фрукта в день - оптимально.
  • Неосознанно превышаете размер порций - еще одна причина переедания. Взвешивать составляющие каждого приема пищи - способ для самых упорных, но можно определить и на глаз.

На этом, пожалуй, все. Просто и одновременно сложно.

Раньше нутрициолог рассказала, что мешает укрепить иммунитет, избавьтесь от таких привычек.

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