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Позбутися, щоб схуднути: нутриціолог назвала звички, що заважають скинути вагу

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Вівторок 09 листопада 2021 11:05
Позбутися, щоб схуднути: нутриціолог назвала звички, що заважають скинути вагу Звички, які заважають худнути (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

У холодильнику - тільки овочі і куряча грудка, виключили молочку / глютен / картоплю / хліб та ін., а відображення в дзеркалі все ще не радує?

Звіртеся зі списком, чи немає у вас звичок, що заважають зниженню ваги, яким поділилася в своєму Instagram нутриціолог Анна Макарова.

Шукаєте ворогів серед продуктів і радикально їх виключаєте, замість того, щоб знати, в чому полягає збалансований раціон. Баланс нутрієнтів і загальний обсяг з'їденого за день - ось що дійсно важливо!

Позбутися, щоб схуднути: нутриціолог назвала звички, що заважають скинути вагуЧіпси не сприяють схудненню (фото: pexels.com)

Звички, які заважають скинути вагу

  • Пропускаєте сніданок. Після хорошого щільного сніданку бажання що-небудь перекусити не виникне до обіду, а сам обід ви не з'їсте порцію за трьох.
  • Нехтуєте гарніром в обід і вечерю. Впевнені, що від круп поправляються. Але, як результат, вас тягне на солодке. А тим часом доведено, що здорова норма вуглеводів становить цілих 45-60 % від добового раціону. Тільки потрібних нашому організму вуглеводів, а не солодощі.
  • Ви знаєте, що горіхи та авокадо корисні - і найчастіше вибираєте їх на перекус. Не забувайте, що дані продукти неймовірно калорійні через велику кількість жирів в складі. 15-20 г горіхів і 40-50 г авокадо - досить в день.
  • Це стосується і фрукт, які не варто їсти в необмеженій кількості (про них я теж неодноразово писала), 2-3 фрукта в день - оптимально.
  • Несвідомо перевищуєте розмір порцій - ще одна причина переїдання. Зважувати складові кожного прийому їжі - спосіб для самих наполегливих, але можна визначити і на око.

На цьому, мабуть, все. Просто і одночасно складно.

Раніше нутриціолог розповіла, що заважає зміцнити імунітет, позбавтеся від таких звичок.

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