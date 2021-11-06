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Могут усложнить протекание вируса: нутрициолог назвала ошибки на пути к крепкому иммунитету

Новина українською →
Суббота 06 ноября 2021 11:01
Могут усложнить протекание вируса: нутрициолог назвала ошибки на пути к крепкому иммунитету Нутрициолог Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Автор: Татьяна Турчаникова

Иммунитет важен в любое время года, не только осенью, но не стоит его поддержку приравнивать к пословице "бери больше, кидай дальше".

Нутрициолог Надя Андреева в своем Instargam рассказала, что часто встречает схемы по поддержке иммунитета, состоящие из 10, 20 или даже больше позиций препаратов, в которых не учитываются важнейшие аспекты здоровья, как питание, движение и стресс.

На практике я отметила 5 самых распространенных ошибок по поддержке иммунитета. Разумеется, это далеко не все ошибки!

Повышенный хронический стресс, постоянное передвижение на машине и гиподинамия, любовь к антибиотикам, гиперстерильность тоже могут сильно ослабить ваш иммунитет и осложнить течение любого вируса.

Могут усложнить протекание вируса: нутрициолог назвала ошибки на пути к крепкому иммунитетуПолноценное здоровое питание не смогут заменить витамины из аптеки и БАДы (фото: pexels.com)

Пять ошибок на пути к крепкому иммунитету

1. Пить разные БАДы, витамины из аптеки, но не следить за нутритивной плотностью своего питания и углеводной нагрузкой. БАДы и витамины часто действительно могут помочь, но они никогда не закроют дыру неполноценного питания и несбалансированного образа жизни.

2. Пить иммуностимуляторы без строгих показаний. "Повышение иммунитета" кажется привлекательной идеей. Но гипестимуляция иммунитета может привести к ухудшению любых аутоиммунных заболеваний. Слишком сильный иммунный ответ - так же плохо, как слишком слабый.

3. Делать ставку на тренды, вроде водородной воды, сока сельдерея, интервального голодания. Это - погоня за волшебной таблеткой вместо того, чтобы взять ответственность за своим привычки и выбор еды, времени сна, работе с нервной системой и настроем, физнагрузкой. Без базы все "прибамбасы" могут только навредить.

Могут усложнить протекание вируса: нутрициолог назвала ошибки на пути к крепкому иммунитетуЗдоровый сон и хорошее настроение важны для крепкого иммунитета (фото: pexels.com)

4. Переживать и бояться заболеть, избегать встреч с близкими. Исследования показали: чем меньше у нас человеческих связей дома, на работе и в обществе, тем выше вероятность заболеть. Поддерживайте контакты и продолжайте общаться, даже если это неживое общение.

5. Попытки обойтись 5 часами сна и возложить надежды на кофеин. Недосыпание пагубно сказывается на иммунитете. Большинству взрослых нужно от 7 до 9 часов здорового ночного сна.

Раньше нутрициолог назвала натуральные средства, которые помогают при коронавирусе.

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