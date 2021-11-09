Избавиться, чтобы похудеть: нутрициолог назвала привычки, мешающие сбросить вес

В холодильнике - только овощи и куриная грудка, исключили молочку / глютен / картофель / хлеб и др., а отражение в зеркале все еще не радует?

Сверьтесь со списком, нет ли у вас привычек, мешающих снижению веса, которым поделилась в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Ищете врагов среди продуктов и радикально их исключаете, вместо того, чтобы знать, в чем заключается сбалансированный рацион. Баланс нутриентов и общий объем съеденного за день - вот что действительно важно!

Чипсы не способствуют похудению (фото: pexels.com)

Привычки, которые мешают сбросить вес

Пропускаете завтрак. После хорошего плотного завтрака желания что-нибудь перекусить не возникнет до обеда, а сам обед вы не съедите порцию за троих.

После хорошего плотного завтрака желания что-нибудь перекусить не возникнет до обеда, а сам обед вы не съедите порцию за троих. Пренебрегаете гарниром в обед и ужин. Уверены, что от круп поправляются. Но как результат вас тянет на сладкое. А между тем доказано, что здоровая норма углеводов составляет целых 45-60 % от суточного рациона. Только нужных нашему организму углеводов, а не сладости.

Уверены, что от круп поправляются. Но как результат вас тянет на сладкое. А между тем доказано, что здоровая норма углеводов составляет целых 45-60 % от суточного рациона. Только нужных нашему организму углеводов, а не сладости. Вы знаете, что орехи и авокадо полезны - и чаще всего выбираете их на перекус. Не забывайте, что данные продукты невероятно калорийны из-за большого количества жиров в составе. 15-20 г орехов и 40-50 г авокадо - достаточно в день.

- и чаще всего выбираете их на перекус. Не забывайте, что данные продукты невероятно калорийны из-за большого количества жиров в составе. 15-20 г орехов и 40-50 г авокадо - достаточно в день. Это касается и фруктов, которые не стоит есть в неограниченном количестве (о них я тоже неоднократно писала), 2-3 фрукта в день - оптимально.

которые не стоит есть в неограниченном количестве (о них я тоже неоднократно писала), 2-3 фрукта в день - оптимально. Неосознанно превышаете размер порций - еще одна причина переедания. Взвешивать составляющие каждого приема пищи - способ для самых упорных, но можно определить и на глаз.

На этом, пожалуй, все. Просто и одновременно сложно.