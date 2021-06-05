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Как избавиться от сахарной зависимости: 10 советов от нутрициолога

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Суббота 05 июня 2021 09:56
Как избавиться от сахарной зависимости: 10 советов от нутрициолога Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Ограничить сахар в своем рационе не так уж и просто. Особенно, когда он есть не только в шоколаде, конфетах, а в соусах, хлебе и даже в соках.

Чтобы избавиться от сахарозависимости и нормализовать потребление сладостей, нутрициолог Наталья Власнюк порекомендовала следующие шаги в своем Instagram.

Как отучить себя от сахара:

1. Читать этикетки. Не берите продукты, на этикетке которых сахар в любой форме (сахар, сахароза, глюкоза, фруктоза, кукурузный сироп) перечислен среди первых трех ингредиентов. Также нужно избегать белой муки, которая содержится во многих видах хлеба и в макаронных изделиях, потому что организм быстро превратит ее в сахар.

2. Постепенный отказ от продуктов, содержащих сахар. Для начала уберите из своего рациона продукты с высоким содержанием сахара, в том числе фастфуд, переработанные продукты, газировку и фруктовые напитки.

3. Выдержать 7-10 дней без сахара. Этого достаточно, чтобы побороть зависимость. Если в процессе отказа вы чувствуете недомогание, можно поддержать себя фруктами и 1-2 квадратиками горького шоколада.

4. Если очень хочется сладкого, его нужно съесть. Но не все пирожное, а совсем чуть-чуть. Очень медленно и смакуя. После того, как настойчивая потребность в сладостях вас покинет, можно ввести в рацион немного темного шоколада, фрукты.

5. Убрать лишний кофеин. Избыток кофеина усугубляет симптомы сахарозависимости. Лучше всего перейти на чай или цикорий.

Как избавиться от сахарной зависимости: 10 советов от нутрициолога

Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Принимать витамины. Бедная питательными веществами пища вызывает желание поесть в целом и тягу к сладкому в частности. При лечении сахарозависимости особенно важны: магний, йод, хром, витамин С, B6, D. Дополняйте витаминный комплекс приемом рыбьего жира или Омега-3.

7. Выбирать цельные продукты. Это непереработанные фрукты, овощи, зерновые и мясо. Большинство из них имеет низкий гликемический индекс и не подпитывает желание съесть сладкого. Не подкармливает, а значит не позволяет размножаться, грибковой и бактериальной микрофлоре кишечника.

Как избавиться от сахарной зависимости: 10 советов от нутрициологаИллюстративное фото (instagram.com/dietolog.vlasnyuk)

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, чем можно заменить дорогие суперфуды.

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