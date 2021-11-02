Какая температура опасна: нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок заболел
Молодые мамы часто впадают в настоящую панику, когда их ребенок подхватит вирус или просто простудится. Им кажется, что он "слишком горячий", "слишком громко плачет" или "слишком тихо себя ведет"...
Вместе с тем, в зависимости от возраста малыша, температура его тела может считаться вполне нормальной - и паниковать не стоит. Но все же есть признаки, которые указывают, что ребенка лучше отвезти в больницу, а не заниматься самолечением.
Нутрициолог Анна Биотториум в своем Instagram рассказала, какая температура в каком возрасте у детей моет считаться нормальной. А также дала пошаговый алгорит действий, если с малышом явно что-то не так.
Ребенок заболел, что делать (фото: pexels.com)
Последовательность действий, если ребенок заболел:
-
Если у ребенка есть хотя бы один признак из нижеперечисленных, срочно свяжитесь с доктором (несмотря на время суток и прочие условия):
- Если вас что-то настораживает - что-то нетипичное для подъема температуры у вашего ребенка (бледность кожных покровов с длительным ознобом, примесь крови в стуле, отсутствие слез при плаче и т.д.);
- Необычная вялость (сложно разбудить, после пробуждения моментально вновь засыпает), спутанность сознания;
- Лихорадка сопровождается значительной потерей жидкостей (с рвотой, поносом) и, как следствие, обезвоживанием: "запавшие" глаза, снижение количества мочеиспусканий или сухие подгузники, запавший родничок у детей до года, отсутствие слез при плаче, сухой язык и пр.;
- Температура тела ребенка выше 41 С;
- Возраст - младше 3 месяцев;
- Боли в животе, сопровождающиеся подъемом температуры;
- Если есть основания подозревать в качестве причины высокой температуры не инфекцию, а другие обстоятельства - перегрев, травму или отравление, везите ребенка в больницу немедленно;
- Слабый высокий или постоянный плач;
- Постоянная фебрильная лихорадка дольше трех дней;
- Затрудненное или учащенное дыхание.
Учащенным дыханием принято считать: до 2 месяцев - больше 60 дыхательных движений в минуту, от 2 месяцев до 1 года - больше 50 дыхательных движений в минуту, от 1 года до 5 лет - больше 40 дыхательных движений в минуту.
Какая температу у ребенка - повод вызвать врача? (фото: pexels.com)
- Если вы не наблюдаете ни одного признака из вышеперечисленных, но подозреваете, что у ребенка повысилась температура, необходимо ее измерить.
Лихорадкой принято считать повышение температуры тела сверх верхнего предела ее нормальных колебаний в течение дня. В зависимости от температуры тела ребенка, выделяют три степени лихорадки:
- Субфебрильную - 37.2-38 °С
- Фебрильную - 38.1-39 °С
- Гипертермическую - 39.1 °С и выше.
Нормальные значения температуры у ребенка
Возраст - температура тела в градусах Цельсия
- 3 месяца - 37.5
- 6 месяцев - 37.5
- 1 год - 37.1
- 3 года - 37.2
- 5 лет - 37.0
- 7 лет - 36.8
- 9 лет - 36.7
- 11 лет - 36.7
- 13 лет - 36.6
Внимание: не стоит заниматься самолечением, проконсультируйтесь с врачом.
Раньше нутрициолог дала рецепт вкусного и полезного рецепта для всей семьи: помощник для иммунитета.