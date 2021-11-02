Какая температура опасна: нутрициолог рассказала, что делать, если ребенок заболел

Молодые мамы часто впадают в настоящую панику, когда их ребенок подхватит вирус или просто простудится. Им кажется, что он "слишком горячий", "слишком громко плачет" или "слишком тихо себя ведет"...

Вместе с тем, в зависимости от возраста малыша, температура его тела может считаться вполне нормальной - и паниковать не стоит. Но все же есть признаки, которые указывают, что ребенка лучше отвезти в больницу, а не заниматься самолечением.